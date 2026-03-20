Fatih Terim'den Hagi'ye övgü: Tüm zamanların en iyileri arasında

Fatih Terim, Romanya maçı öncesi yaptığı açıklamada Gheorghe Hagi için övgü dolu ifadeler kullandı. Tecrübeli teknik adam, Hagi’yi “tüm zamanların en iyileri arasında” gösterdi.

A Milli Takım'ın Romanya ile oynayacağı maç öncesinde konuşan Fatih Terim, Galatasaray'da birlikte çalıştığı Gheorghe Hagi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli teknik adam, Rumen efsanenin futbol üzerindeki etkisine dikkat çekti.

"FUTBOLU FARKLI YAŞATTI"

Terim, Hagi'nin Türkiye'de futbolun gelişimine önemli katkı sağladığını belirtti. "Hagi benim için önemli bir insan; Türkiye'de milyonlarca insanın futbol ufkunu açmış biri." diyen Terim, Rumen yıldızın saha içindeki fark yaratan özelliklerine vurgu yaptı.

"EN KEYİF ALDIĞIM OYUNCULARDAN"

Tecrübeli teknik adam, kariyeri boyunca birçok yıldızla çalıştığını ancak Hagi'nin ayrı bir yerde olduğunu ifade etti. Terim, "Teknik direktör olarak kenardan izlemekten en çok keyif aldığım oyunculardan biri Hagi'ydi. Zor anlarda sahada alışılmadık bir şey yapmasını bekliyorsanız, bunu yapabilecek kişi Hagi'dir." dedi.

Fatih Terim, Türk halkı ve Galatasaray taraftarlarının Hagi'ye duyduğu sevgiye de değinerek, Rumen efsanenin futbol tarihindeki yerinin özel olduğunu vurguladı.

