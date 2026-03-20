Terim, Hagi'nin Türkiye'de futbolun gelişimine önemli katkı sağladığını belirtti. "Hagi benim için önemli bir insan; Türkiye'de milyonlarca insanın futbol ufkunu açmış biri." diyen Terim, Rumen yıldızın saha içindeki fark yaratan özelliklerine vurgu yaptı.



"EN KEYİF ALDIĞIM OYUNCULARDAN"

Tecrübeli teknik adam, kariyeri boyunca birçok yıldızla çalıştığını ancak Hagi'nin ayrı bir yerde olduğunu ifade etti. Terim, "Teknik direktör olarak kenardan izlemekten en çok keyif aldığım oyunculardan biri Hagi'ydi. Zor anlarda sahada alışılmadık bir şey yapmasını bekliyorsanız, bunu yapabilecek kişi Hagi'dir." dedi.

Fatih Terim, Türk halkı ve Galatasaray taraftarlarının Hagi'ye duyduğu sevgiye de değinerek, Rumen efsanenin futbol tarihindeki yerinin özel olduğunu vurguladı.