UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor, son 16 turu rövanş maçında Rayo Vallecano'ya konuk oluyor. İlk karşılaşmayı 3-1 kaybeden temsilcimiz, deplasmanda tur için sahada.



TUR HESAPLARI NETLEŞTİ

Samsunspor'un turu geçebilmesi için mücadeleden en az 3 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. İki farklı galibiyet durumunda karşılaşma uzatmalara gidecek. Temsilcimiz, her türlü beraberlik veya mağlubiyette ise Avrupa'ya veda edecek.

EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Karadeniz ekibinde önemli eksikler bulunuyor. UEFA listesinde yer almayan Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Jaures Assoumou, Afonso Sousa, Olivier Ntcham ve Bedirhan Çetin karşılaşmada forma giyemeyecek.

Samsunspor, eksik kadrosuna rağmen deplasmanda turu çevirmek için mücadele edecek.