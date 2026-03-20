Ara transfer döneminde yapılan takviyelerin takıma güç kattığı artık tartışmasız bir gerçek. Murillo ikinci golde yaptığı harika asistle kalitesini ortaya koyarken, Asllani topsuz oyundaki dinamizmiyle dikkat çekti Orkun'a ayrı bir paragraf açmak şart. Genç yaşına rağmen kaptanlık sorumluluğunu kusursuz taşıyor.



Forma aşkını profesyonellikle birleştirmiş bir lider… Sahada adeta bir maestro gibi oyunu yönlendiriyor.

Rıdvan ise her zamanki gibi sahada yüreğini ortaya koydu. İkinci yarıda oyunun temposunun düşmesi sürpriz değildi. Skorun verdiği rahatlıkla Beşiktaş biraz daha kontrollü bir oyun tercih etti. Ancak kalesinde gördüğü gol sonrası kısa süreli bir panik yaşandı.

Türkiye Kupası dahil son 20 maçta 1 yenilgi alan bir takım var karşımızda.

Jota Silva gibi yetenekli bir oyuncu neden forma şansı bulamıyor? Beşiktaş sadece bir maç kazanmadı. Aynı zamanda derbi öncesi özgüven kazandı.

TURGAY DEMİR-ORKUN YAZITLARI Tüm İslam Alemi'nin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak başlayalım… Dilerim bu bayram, zalimlerin dizginlenmesine ve mazlumların zulümden kurtulmasına vesile olur. Çünkü bu dünya, bunca çoluk-çocuk katliamını taşıyamaz gibi geliyor bana.

Acaba Orkun Kökçü, Sergen Yalçın'ın en iyi yüz golünü izleyip her hafta birini yeniden sahnelemeye mi karar verdi?

Geçen hafta Sergen'in son çizgiye yakın yerden attığı frikik golünün bir benzerini izletmişti bize. Dün ise 90'lı yıllarda Sarıyer'e attığı o efsane golü hatırlattı.Havadan gelen topu adeta kepçeledi ve uzak köşeye bıraktı… Muhteşemdi.

Gol attı, asist yaptı, yetmedi; elektrikli süpürge gibi sahanın her yerini süpürdü.

Bu gidişle Orhun Yazıtları gibi, Orkun golleri de dilden dile anlatılacak.

Kasımpaşa ters takım… Acemi boksör gibiler. Denk getirirlerse herkesi devirebilirler ama umulmadık maçları da kaybedebilirler.

