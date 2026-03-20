Fenerbahçe'nin yeni wonderkid stoper adayı Abubacarr Sedi Kinteh!

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren ve gelecek sezonun planlamasına erken başlayan Fenerbahçe için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-lacivertli ekibin, Tromsö forması giyen genç savunmacı Abubacarr Sedi Kinteh'i kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin yeni wonderkid stoper adayı Abubacarr Sedi Kinteh!
  • Fenerbahçe, Norveç ekibi Tromsö'de forma giyen 19 yaşındaki Gambiyalı stoper Abubacarr Sedi Kinteh için transfer girişimlerine başladı.
  • Tromsö, genç stoper için 30 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
  • Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Manchester City de Kinteh'i yakından takip ediyor.
  • Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda yeni sezon için genç ve gelişime açık isimlere yöneliyor.
  • Kinteh bu sezon Tromsö formasıyla 2 resmi maçta görev aldı.

Trendyol Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlamayı hedefleyen Fenerbahçe'nin, teknik direktör Domenico Tedesco'nun verdiği rapor doğrultusunda yeni sezon çalışmalarını da sürdürdüğü ifade edildi. Bu süreçte gündeme gelen isimlerden birinin de Norveç ekibi Tromsö'de forma giyen genç yıldız olduğu kaydedildi.

HEDEFTE ABUBACARR SEDİ KINTEH VAR

Africafoot'ta yer alan haberde Fenerbahçe'nin, 19 yaşındaki Gambiyalı stoper Abubacarr Sedi Kinteh için girişimlere başladığı belirtildi. Genç yaşına rağmen Avrupa kulüplerinin radarına giren futbolcunun, sarı-lacivertli kulübün transfer listesinde yer aldığı aktarıldı.

Savunma hattına yatırım yapmak isteyen Fenerbahçe'nin, gelecek sezonun kadro yapılanmasında genç ve gelişime açık isimlere yöneldiği vurgulandı. Kinteh'in de bu doğrultuda öne çıkan adaylardan biri olduğu ifade edildi.

30 MİLYON EURO DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Haberde yer alan bilgilere göre Tromsö, 19 yaşındaki stoper için 30 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Genç savunmacı için ortaya çıkan bu rakam, transfer dosyasının en dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

Kinteh'in yalnızca Fenerbahçe'nin değil, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de takibinde bulunduğu belirtildi. Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Manchester City'nin de genç oyuncunun durumunu yakından izlediği kaydedildi. Böylece Fenerbahçe'nin gündemine gelen ismin uluslararası transfer piyasasında da güçlü bir karşılığı olduğu öne çıktı.

BU SEZON 2 MAÇTA FORMA GİYDİ

Abubacarr Sedi Kinteh, bu sezon Tromsö formasıyla 2 resmi karşılaşmada görev yaptı. Genç futbolcu, söz konusu mücadelelerde skor katkısı üretemedi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı: Forvete Omar Marmoush

