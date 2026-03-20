Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Manchester City de Kinteh'i yakından takip ediyor.

Tromsö, genç stoper için 30 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Trendyol Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlamayı hedefleyen Fenerbahçe'nin, teknik direktör Domenico Tedesco'nun verdiği rapor doğrultusunda yeni sezon çalışmalarını da sürdürdüğü ifade edildi. Bu süreçte gündeme gelen isimlerden birinin de Norveç ekibi Tromsö'de forma giyen genç yıldız olduğu kaydedildi.

Savunma hattına yatırım yapmak isteyen Fenerbahçe'nin, gelecek sezonun kadro yapılanmasında genç ve gelişime açık isimlere yöneldiği vurgulandı. Kinteh'in de bu doğrultuda öne çıkan adaylardan biri olduğu ifade edildi.

30 MİLYON EURO DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Haberde yer alan bilgilere göre Tromsö, 19 yaşındaki stoper için 30 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Genç savunmacı için ortaya çıkan bu rakam, transfer dosyasının en dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

Kinteh'in yalnızca Fenerbahçe'nin değil, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de takibinde bulunduğu belirtildi. Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Manchester City'nin de genç oyuncunun durumunu yakından izlediği kaydedildi. Böylece Fenerbahçe'nin gündemine gelen ismin uluslararası transfer piyasasında da güçlü bir karşılığı olduğu öne çıktı.