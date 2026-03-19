FIFA'nın İsrail'e yönelik yaptırım uygulamama kararı kamuoyunda tartışma yarattı. Dünya futbolunun yönetim organı FIFA, İsrail'in uluslararası turnuvalardan men edilmeyeceğini açıkladı. Kararın gerekçesi olarak Batı Şeria'nın nihai hukuki statüsünün uluslararası hukuk açısından henüz çözüme kavuşmamış ve karmaşık bir konu olduğu ifade edildi. Açıklamada ayrıca, iki federasyon arasında arabuluculuk sürecinin başlatılacağı ve gelişmelerin yakından takip edileceği belirtildi.