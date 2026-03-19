CANLI YAYIN
Geri

FIFA’dan skandal İsrail kararı: Turnuvalardan men etmedi

FIFA, Batı Şeria’nın “hukuki statüsündeki belirsizliği” gerekçe göstererek İsrail’e yönelik yaptırım taleplerini geri çevirdi; karar, sporun siyasetten bağımsızlığı tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • FIFA, İsrail'i uluslararası turnuvalardan men etmeme kararı aldı.
  • FIFA, kararın gerekçesi olarak Batı Şeria'nın hukuki statüsünün karmaşık ve çözülmemiş bir konu olduğunu belirtti.
  • Bu karar, FIFA'nın 2022'de Rusya'yı Ukrayna'yı işgali sonrası hızla men etmesiyle karşılaştırılarak çifte standart tartışmalarına neden oldu.
  • FIFA, iki federasyon arasında arabuluculuk süreci başlatılacağını ve gelişmelerin takip edileceğini duyurdu.

FIFA'nın İsrail'e yönelik yaptırım uygulamama kararı kamuoyunda tartışma yarattı. Dünya futbolunun yönetim organı FIFA, İsrail'in uluslararası turnuvalardan men edilmeyeceğini açıkladı. Kararın gerekçesi olarak Batı Şeria'nın nihai hukuki statüsünün uluslararası hukuk açısından henüz çözüme kavuşmamış ve karmaşık bir konu olduğu ifade edildi. Açıklamada ayrıca, iki federasyon arasında arabuluculuk sürecinin başlatılacağı ve gelişmelerin yakından takip edileceği belirtildi.

FIFA'dan tepki çeken İsrail kararı (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

FIFA RUSYA'YI MEN ETMİŞTİ

FIFA'nın bu kararı, Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından kısa sürede tüm uluslararası organizasyonlardan men edilmesiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Söz konusu süreçte FIFA, Rusya'yı birkaç gün içinde turnuvalardan ihraç etmişti.

ÇİFTE STANDART TARTIŞMALARI

Kendisini uzun süredir insan hakları ve sporun evrensel değerlerini koruyan bir kurum olarak tanımlayan FIFA'nın, İsrail'e yönelik yaptırım uygulamaması çifte standart tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

