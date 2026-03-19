FIFA'nın İsrail'e yönelik yaptırım uygulamama kararı kamuoyunda tartışma yarattı. Dünya futbolunun yönetim organı FIFA, İsrail'in uluslararası turnuvalardan men edilmeyeceğini açıkladı. Kararın gerekçesi olarak Batı Şeria'nın nihai hukuki statüsünün uluslararası hukuk açısından henüz çözüme kavuşmamış ve karmaşık bir konu olduğu ifade edildi. Açıklamada ayrıca, iki federasyon arasında arabuluculuk sürecinin başlatılacağı ve gelişmelerin yakından takip edileceği belirtildi.
FIFA RUSYA'YI MEN ETMİŞTİ
FIFA'nın bu kararı, Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından kısa sürede tüm uluslararası organizasyonlardan men edilmesiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Söz konusu süreçte FIFA, Rusya'yı birkaç gün içinde turnuvalardan ihraç etmişti.
ÇİFTE STANDART TARTIŞMALARI
Kendisini uzun süredir insan hakları ve sporun evrensel değerlerini koruyan bir kurum olarak tanımlayan FIFA'nın, İsrail'e yönelik yaptırım uygulamaması çifte standart tartışmalarını yeniden alevlendirdi.