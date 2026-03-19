SERKAN KORKMAZ-GEÇMİŞ OLSUN Her güzel şeyin bir sonu var. Ama son var, "son" var... Şampiyonlar Ligi başladığında ligin en değerli 24. takımıydı Galatasaray. İlk 16'ya kalan takımlar arasında da 15. idi temsilcimiz. Bir sezonda iki kez Liverpool'u (hem de gol yemeden) yenmek, İspanyol devi Atletico ile oynanan maç hafızalardan kolay kolay silinmeyecek anılar. Bu macera, farklı bir hezimetle bitmeseydi, zayiat bu denli büyük olmasaydı, maçla ilgili yorumlar tatlıya bağlanabilirdi. "Başarı" ve "başarısızlık" şıkları bu sezonki Avrupa karnesine dair yapılan bir ankette yeterli olmazdı, makul bir yenilgiyle final yapılabilseydi.

Keza bence; gayet "iyi iş" çıkarılmıştı. Ayakta alkışlanmak, gururlanmak abartılı olsa da Okan Buruk ve talebeleri için bir "aferin" çok görülmemeliydi; bir, iki hatta üç farklı bir yenilgi halinde bile. Dün gece sadece Galatasaray değil Türk futbolu da ağır bir yara aldı. Şampiyonlar Ligine ağır bir yenilgiyle veda etmenin ötesinde kritik milli maçlar öncesinde hiç hoş olmadı. Uğurcan'ın muhteşem kurtarışlarına rağmen böyle bir skor tabelasına maruz kalmak ciddi şekilde moralimizi bozdu.

Sarı kırmızılılar için "başarılı", "başarısız" veya "aferin" diyemiyorum... Ne diyeyim; sadece, Osimhen'e, Lang'a değil, hepimize büyük geçmiş olsun. Uğurcan olmasaydı çok çok daha ağır bir sonuçla yüzleşmek zorunda kalabilirdik. Liverpool'a gelince, antipatik hocalarıyla birlikte PSG karşısında kendilerine pek şans tanımıyorum. Fransa temsilcisinin rahatlıkla yarı finale yükselmesi benim için sürpriz olmayacak.

ZEKİ UZUNDURUKAN-ÇOK KOLAY TESLİM OLDUK! Uğurcan Çakır, Anfield Road'da yeri geldi uçan panter oldu, yeri geldi örümcek adam! Tonla gol çıkardı milli kalecimiz. Liverpool, öyle tahrip gücü yüksek bir maç başlangıcına imza attı ki... Önde top tutamadık, üst üste üç pas yapamadık. Maçın başında daha geriye yaslanmak zorunda kaldık. Hal böyle olunca maç, Liverpool'lu oyuncularla Uğurcan Çakır arasında geçmeye başladı. Kalecimiz Uğurcan Çakır, Salah'ın penaltısını çıkardı. Uğurcan Çakır'ın yenilgiye baş kaldırışı diğer takım arkadaşlarını uykudan uyandıramadı maalesef! Zaten ilk yarıda Osimhen'in kolundan sakatlanması, hem golcümüzün hem de tüm takımın direncini ve enerjisini darmadağın etti. Osimhen'in sakatlığı ile kader ağlarını örmeye başlamıştı zaten!