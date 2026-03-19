Real Madrid forması giyen Arda Güler’in Elche karşısında attığı golün mesafesi 68,6 metre olarak açıklandı. LaLiga, golün gerçekleşme ihtimalini yüzde 0,1 olarak paylaştı.

Arda Güler'den 68,6 metrelik gol! LaLiga ihtimali açıkladı

Real Madrid'in milli futbolcusu Arda Güler, Elche karşısında attığı golle gündem oldu. Uzun mesafeden kaydedilen golün ardından gözler, vuruşun uzaklığına çevrildi.

MESAFE RESMEN AÇIKLANDI

LaLiga, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arda Güler'in golünün mesafesini duyurdu. Açıklamaya göre milli futbolcu, topu rakip ağlara 68,6 metre uzaklıktan gönderdi.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Yapılan paylaşımda golün zorluk derecesine de vurgu yapıldı. LaLiga, "Gol olma ihtimali %0,1. %99,9 inanç. Arda Güler'den 68,6 metrelik inanılmaz şut" ifadelerini kullandı.

Arda Güler'in bu golü, kısa sürede büyük yankı uyandırırken sezonun en dikkat çeken golleri arasında gösterildi.

