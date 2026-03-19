RealMadrid'te forma giyen milli yıldızımız Arda Güler'den samimi açıklamalar... Yıldız futbolcu, Elche maçında orta sahadan attığı gol ile ilgili olarak, "Oralardan bazen denemeyi seviyorum. Topu aldığımda kalecinin önde olduğunu görmüştüm.Çünkü bazen hem geride oynuyorum, 6 numara, 8 numara. Kendi şansımı oradan yaratmış oldum. Çok mutluyum böyle bir gol attığım için" yorumunda bulundu.

Arda, "Ülkemizdeki insanların sevgilerini gerçekten içtenlikle hissediyorum. Dualarını eksik etmesinler. Ben de onları gururlandırmaya devam ederim inşallah.Tabii ki tüm oyuncuların, tüm arkadaşlarımın, tüm abilerimin en büyük hayali ülkemizle beraber Dünya Kupası'na gidebilmek. İnşallah elemelerde güzel performans verip Dünya Kupası'na gidebiliriz" dedi.

ZİRVEDE

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol fırsatı yaratan oyuncular sıralamasında Arda Güler zirvede yer alıyor. Milli oyuncumuz, 29 ile ilk sırada yer alırken onu 26 ile Bayern Münih'in yıldızı Olise, Atletico Madrid'in golcüsü Alvarez, Real Madrid'in Fransız forveti Mbappe ve Bayer Leverkusen'li Grimaldo takip ediyor.