Karar, Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'nun yaptığı itiraz sonrası geldi. CAF Temyiz Kurulu, daha önce verilen disiplin kararını kaldırdı ve Senegal takımının davranışlarının Afrika Uluslar Kupası yönetmeliğinin 82 ve 84. maddeleri kapsamına girdiğine hükmetti. Sonuç böylece 3-0 Fas lehine kayda geçti ve 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu resmen el değiştirdi.
FİNALİN SKORU MASADA DEĞİŞTİ
Rabat'taki finalde Senegal, uzatmalarda bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrılmış ve kupayı kaldırmıştı. Ancak maçın son bölümünde yaşanan saha içi kriz, dosyanın kapanmasına izin vermedi. Temyiz sürecinin tamamlanmasının ardından CAF, resmi sonuç hanesine Fas adına 3-0 hükmen galibiyet yazdı.
Bu kararla birlikte Fas, daha önce kaybettiği finalin ardından masa başında Afrika şampiyonu ilan edildi. Senegal ise sahada kazandığı kupayı temyiz kararı sonrası kaybetti. Karar, Afrika futbolunda son yılların en sarsıcı gelişmelerinden biri olarak kayda geçti.
KRİZ PENALTI KARARIYLA BAŞLADI
Finalin kırılma anı normal sürenin son bölümünde yaşandı. Fas, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Bu karar sonrası Senegal cephesinde büyük itiraz yükseldi ve Senegalli futbolcular sahayı terk ederek soyunma odasına gitti. Yaklaşık 14-15 dakikalık gecikmenin ardından takım yeniden sahaya döndü.
Oyun yeniden başladıktan sonra Fas adına topun başına Brahim Diaz geçti. Diaz'nın penaltı vuruşunda Edouard Mendy gole izin vermedi ve maç uzatmalara taşındı. Uzatma bölümünde Senegal, Pape Gueye'nin golüyle 1-0 öne geçti ve sahada kupaya uzanan taraf oldu. Ancak bu zafer, temyiz kararıyla resmiyetini yitirdi.
FAS RESMEN ŞAMPİYON
Temyiz kararıyla birlikte Afrika Kupası kupası artık Fas'ın hanesine yazıldı. Ev sahibi ülke, saha içinde kaybettiği finalin ardından hukuk yoluyla sonuca ulaştı. Senegal cephesi ise turnuva tarihinin en tartışmalı finallerinden birinin merkezinde kaldı.
Afrika futbolunda büyük yankı uyandıran bu gelişme, yalnızca bir final sonucunu değil, turnuva tarihindeki şampiyonluk kaydını da değiştirdi. Ocak ayında kupayı kaldıran Senegal, mart ayında gelen temyiz kararıyla tahtını kaybetti; Fas ise resmi olarak yeni Afrika şampiyonu oldu.
CAF'TAN NET HÜKÜM
CAF'ın resmi metninde, Fas'ın itirazının kabul edildiği ve Senegal Futbol Federasyonu'nun takımının davranışları nedeniyle kural ihlali yaptığı yazıldı. Temyiz Kurulu, Senegal'in finali hükmen kaybettiğini duyurdu. Aynı açıklamada, Faslı oyuncu Ismaël Saibari ile ilgili disiplin dosyasında da kısmi değişikliğe gidildiği belirtildi.
Bu karar, ocak ayındaki final sonrası verilen ilk disiplin cezasının da ötesine geçti. Şubat ayında CAF Disiplin Kurulu, Senegal teknik direktörü Pape Thiaw'a 5 maç men ve para cezası vermiş, federasyona da yüksek para cezası kesmişti. Temyiz aşamasında ise dosya doğrudan final sonucunu değiştiren bir noktaya taşındı.