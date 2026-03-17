Afrika futbolunda büyük yankı uyandıran bu gelişme, yalnızca bir final sonucunu değil, turnuva tarihindeki şampiyonluk kaydını da değiştirdi. Ocak ayında kupayı kaldıran Senegal, mart ayında gelen temyiz kararıyla tahtını kaybetti; Fas ise resmi olarak yeni Afrika şampiyonu oldu.

Temyiz kararıyla birlikte Afrika Kupası kupası artık Fas'ın hanesine yazıldı. Ev sahibi ülke, saha içinde kaybettiği finalin ardından hukuk yoluyla sonuca ulaştı. Senegal cephesi ise turnuva tarihinin en tartışmalı finallerinden birinin merkezinde kaldı.

CAF'TAN NET HÜKÜM

CAF'ın resmi metninde, Fas'ın itirazının kabul edildiği ve Senegal Futbol Federasyonu'nun takımının davranışları nedeniyle kural ihlali yaptığı yazıldı. Temyiz Kurulu, Senegal'in finali hükmen kaybettiğini duyurdu. Aynı açıklamada, Faslı oyuncu Ismaël Saibari ile ilgili disiplin dosyasında da kısmi değişikliğe gidildiği belirtildi.

Bu karar, ocak ayındaki final sonrası verilen ilk disiplin cezasının da ötesine geçti. Şubat ayında CAF Disiplin Kurulu, Senegal teknik direktörü Pape Thiaw'a 5 maç men ve para cezası vermiş, federasyona da yüksek para cezası kesmişti. Temyiz aşamasında ise dosya doğrudan final sonucunu değiştiren bir noktaya taşındı.