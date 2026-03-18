Barcelona'nın ilk yarıdaki oyunu, skorun ötesinde sahadaki ağırlığını da ortaya koydu. Topa daha fazla sahip olan ve hücumda çok daha etkili görünen ev sahibi takım, bulduğu pozisyonları doğru değerlendirerek Newcastle karşısında büyük avantaj elde etti.

Ev sahibi ekip, 6. dakikada Rapinha'nın golüyle öne geçerek rövanşa istediği başlangıcı yaptı. Bu golün ardından baskısını sürdüren Barcelona, 18. dakikada Marc Bernal Casas'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. İlk yarının son bölümünde rakip ceza sahasında etkisini artıran İspanyol temsilcisi, 45. dakikada kazanılan penaltıda Lamine Yamal'ın topu ağlara göndermesiyle soyunma odasına 3-0 üstün girdi.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Newcastle United'ı 7-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İngiltere'de oynanan ilk mücadeleden 1-1'lik beraberlikle dönen İspanyol devi, rövanşta ortaya koyduğu etkili performansla rakibine fırsat tanımadı ve tur biletini farklı galibiyetle aldı.

Rapinha'nın yanı sıra Marc Bernal Casas, Lamine Yamal, Fermin Lopez ve Robert Lewandowski de skora katkı verdi. Özellikle Lewandowski'nin kısa aralıklarla bulduğu goller, Barcelona'nın oyundaki üstünlüğünü daha da belirgin hale getirdi.

Barcelona adına maçın en dikkat çeken ismi Rapinha oldu. Brezilyalı yıldız, Newcastle United karşısında 2 gol atarken 2 de asist yaparak galibiyetin başrolünde yer aldı. Hücum hattında büyük fark yaratan yıldız oyuncu, takımının turu geçmesinde belirleyici bir performans sergiledi.

Rövanş boyunca hücum gücünü sürekli sahaya yansıtan Barcelona, skor avantajını korumakla yetinmedi ve tempoyu sürekli yukarıda tuttu. Newcastle karşısında üretken bir futbol ortaya koyan İspanyol ekibi, taraftarı önünde unutulmayacak bir galibiyete imza attı.

Barcelona, ikinci yarıda da hız kesmedi. 51. dakikada Fermin Lopez'in attığı golle farkı açan Katalan ekibi, 56 ve 61. dakikalarda Robert Lewandowski'nin üst üste gelen golleriyle skoru iyice rahatlattı. Maçın son bölümünde bir kez daha sahneye çıkan Rapinha, 72. dakikada fileleri havalandırarak takımının gecedeki yedinci golünü kaydetti.

Bu sonucun ardından Barcelona, adını Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yazdırdı. İspanyol temsilcisi, bir sonraki turda Atletico Madrid-Tottenham eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. İlk maçı 5-2 kazanan Atletico Madrid, rövanşta İngiltere'de Tottenham'a konuk olacak.

ATLETICO SON 8'DE

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Tottenham ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. İlk mücadelede sahasında 5-2 kazanan İspanyol temsilcisi, İngiltere'de oynanan rövanşta 3-2 mağlup olmasına rağmen çeyrek finale yükselen taraf oldu. Igor Tudor yönetimindeki Tottenham ise taraftarı önünde galibiyet almasına karşın Avrupa'ya veda etti.

İlk maçta ortaya koyduğu farklı skorun avantajıyla sahaya çıkan Atletico Madrid, deplasmanda zorlansa da eşleşmede üstünlüğünü korudu. Tottenham ise rövanşta tur umutlarını son dakikaya kadar canlı tutmaya çalıştı. İngiliz ekibi mücadeleyi kazanmayı başarsa da bu sonuç tur için yeterli olmadı.

TOTTENHAM MAÇA GALİBİYETLE VEDA ETTİ

Karşılaşmada ev sahibi ekibi öne geçiren gol 30. dakikada Kolo Muani'den geldi. İlk yarıda bu golle moral bulan Tottenham, soyunma odasına avantajlı gitti. Mücadelenin ikinci yarısında ise tempo daha da yükseldi.

Tottenham, 52. dakikada Xavi Simons'un golüyle farkı ikiye çıkardı ve tribünleri ayağa kaldırdı. İngiliz temsilcisi, maç boyunca baskısını sürdürerek eşleşmeye yeniden ortak olmaya çalıştı. Son bölümde gelen penaltı golüyle bir kez daha umutlanan ev sahibi ekip, buna rağmen istediği tabloya ulaşamadı.