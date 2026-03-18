Ülkemizden Galatasaray'ın da mücadele verdiği Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları sona erdi. 16 takım arasından 8'i adını çeyrek finale yazdırdı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı için geri sayım başladı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda çeyrek final turunun ilk maçları 7-8 Nisan tarihlerinde oynanacak. Dev eşleşmelerin sahne alacağı bu turda takımlar, yarı final yolunda avantaj elde etmek için sahaya çıkacak.
İlk karşılaşmaların ardından gözler rövanş mücadelelerine çevrilecek. Çeyrek final turunun rövanş maçları ise 14-15 Nisan tarihlerinde yapılacak. Bu karşılaşmaların ardından yarı finale yükselen takımlar kesinleşecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
PSG - Liverpool
Real Madrid - Bayern Münih
Barcelona - Atletico Madrid
Sporting CP - Arsenal
BARCELONA DAĞITTI
Barcelona, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Newcastle United'ı 7-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İngiltere'de oynanan ilk mücadeleden 1-1'lik beraberlikle dönen İspanyol devi, rövanşta ortaya koyduğu etkili performansla rakibine fırsat tanımadı ve tur biletini farklı galibiyetle aldı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Barcelona, erken dakikalarda oyunun kontrolünü tamamen eline geçirdi. Hücumda yüksek tempo yakalayan İspanyol ekibi, rakip savunmaya baskıyı artırırken skoru kısa sürede lehine çevirdi. Newcastle United ise deplasmanda Barcelona'nın üretken oyununa karşı direnmekte zorlandı.
İLK YARIDA ÜSTÜNLÜĞÜ ELE GEÇİRDİ
Ev sahibi ekip, 6. dakikada Rapinha'nın golüyle öne geçerek rövanşa istediği başlangıcı yaptı. Bu golün ardından baskısını sürdüren Barcelona, 18. dakikada Marc Bernal Casas'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. İlk yarının son bölümünde rakip ceza sahasında etkisini artıran İspanyol temsilcisi, 45. dakikada kazanılan penaltıda Lamine Yamal'ın topu ağlara göndermesiyle soyunma odasına 3-0 üstün girdi.
Barcelona'nın ilk yarıdaki oyunu, skorun ötesinde sahadaki ağırlığını da ortaya koydu. Topa daha fazla sahip olan ve hücumda çok daha etkili görünen ev sahibi takım, bulduğu pozisyonları doğru değerlendirerek Newcastle karşısında büyük avantaj elde etti.
İKİNCİ YARIDA GOL ŞOV DEVAM ETTİ
Barcelona, ikinci yarıda da hız kesmedi. 51. dakikada Fermin Lopez'in attığı golle farkı açan Katalan ekibi, 56 ve 61. dakikalarda Robert Lewandowski'nin üst üste gelen golleriyle skoru iyice rahatlattı. Maçın son bölümünde bir kez daha sahneye çıkan Rapinha, 72. dakikada fileleri havalandırarak takımının gecedeki yedinci golünü kaydetti.
Rövanş boyunca hücum gücünü sürekli sahaya yansıtan Barcelona, skor avantajını korumakla yetinmedi ve tempoyu sürekli yukarıda tuttu. Newcastle karşısında üretken bir futbol ortaya koyan İspanyol ekibi, taraftarı önünde unutulmayacak bir galibiyete imza attı.
RAPINHA GECEYE DAMGA VURDU
Barcelona adına maçın en dikkat çeken ismi Rapinha oldu. Brezilyalı yıldız, Newcastle United karşısında 2 gol atarken 2 de asist yaparak galibiyetin başrolünde yer aldı. Hücum hattında büyük fark yaratan yıldız oyuncu, takımının turu geçmesinde belirleyici bir performans sergiledi.
Rapinha'nın yanı sıra Marc Bernal Casas, Lamine Yamal, Fermin Lopez ve Robert Lewandowski de skora katkı verdi. Özellikle Lewandowski'nin kısa aralıklarla bulduğu goller, Barcelona'nın oyundaki üstünlüğünü daha da belirgin hale getirdi.
BARCELONA BİR SONRAKİ TURU BEKLİYOR
Bu sonucun ardından Barcelona, adını Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yazdırdı. İspanyol temsilcisi, bir sonraki turda Atletico Madrid-Tottenham eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. İlk maçı 5-2 kazanan Atletico Madrid, rövanşta İngiltere'de Tottenham'a konuk olacak.
ATLETICO SON 8'DE
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Tottenham ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. İlk mücadelede sahasında 5-2 kazanan İspanyol temsilcisi, İngiltere'de oynanan rövanşta 3-2 mağlup olmasına rağmen çeyrek finale yükselen taraf oldu. Igor Tudor yönetimindeki Tottenham ise taraftarı önünde galibiyet almasına karşın Avrupa'ya veda etti.
İlk maçta ortaya koyduğu farklı skorun avantajıyla sahaya çıkan Atletico Madrid, deplasmanda zorlansa da eşleşmede üstünlüğünü korudu. Tottenham ise rövanşta tur umutlarını son dakikaya kadar canlı tutmaya çalıştı. İngiliz ekibi mücadeleyi kazanmayı başarsa da bu sonuç tur için yeterli olmadı.
TOTTENHAM MAÇA GALİBİYETLE VEDA ETTİ
Karşılaşmada ev sahibi ekibi öne geçiren gol 30. dakikada Kolo Muani'den geldi. İlk yarıda bu golle moral bulan Tottenham, soyunma odasına avantajlı gitti. Mücadelenin ikinci yarısında ise tempo daha da yükseldi.
Tottenham, 52. dakikada Xavi Simons'un golüyle farkı ikiye çıkardı ve tribünleri ayağa kaldırdı. İngiliz temsilcisi, maç boyunca baskısını sürdürerek eşleşmeye yeniden ortak olmaya çalıştı. Son bölümde gelen penaltı golüyle bir kez daha umutlanan ev sahibi ekip, buna rağmen istediği tabloya ulaşamadı.
SIMONS PENALTIYLA SKORU BELİRLEDİ
İspanyol ekibi, 47. dakikada Julian Alvarez'in golüyle skoru dengeye yaklaştıran önemli bir adım attı. Bu gol, eşleşmenin genel seyri açısından Atletico Madrid'in elini güçlendirdi. Konuk takım, baskı yediği anlarda skor üretmeyi başararak tur yolunda kritik bir avantaj sağladı.
Atletico Madrid'in ikinci golü ise 75. dakikada David Hancko'dan geldi. Bu golle birlikte Tottenham'ın tur umutları daha da zora girdi. İngiliz ekibi, 90. dakikada Xavi Simons'un penaltıdan attığı golle maçı 3-2 kazansa da toplam tabloda üstün kalan taraf Atletico Madrid oldu.
SORLOTH SONRADAN OYUNA GİRDİ
Atletico Madrid'de Alexander Sörloth, karşılaşmanın 63. dakikasında Ademola Lookman'ın yerine oyuna dahil oldu. Teknik heyetin ikinci yarıdaki bu hamlesi, konuk ekibin hücum hattındaki planında dikkat çeken değişikliklerden biri oldu.
Maçın kalan bölümünde iki takım da skor üretmeye devam ederken, Atletico Madrid ilk maçta elde ettiği avantajın karşılığını aldı. Tottenham ise sahadan galibiyetle ayrılmasına rağmen turnuvaya son 16 turunda veda etti.
ÇEYREK FİNALDE DEV EŞLEŞME
Rövanşta mağlup olmasına rağmen adını çeyrek finale yazdıran Atletico Madrid, bir sonraki turda ülkesinin bir başka güçlü temsilcisi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Böylece Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final aşamasında İspanyol derbisi yaşanacak.
ALMANYA'DA BAYERN ŞOV
Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında ağırladığı Atalanta'yı 4-0 mağlup ederek turu rahat bir şekilde geçti. İlk maçı 6-1 kazanan Alman devi, rövanşta da hız kesmedi ve İtalyan temsilcisini toplamda 10 golle turnuvanın dışına itti.
Almanya'daki mücadelede baştan sona üstün bir görüntü ortaya koyan Bayern Münih, skor gücünü bir kez daha sahaya yansıttı. İlk karşılaşmada yakaladığı büyük avantajın ardından rövanşa rahat çıkan Alman ekibi, iç sahadaki etkili oyunuyla turu daha da görkemli bir sonuçla tamamladı.
YİNE FARKLI KAZANDI
Karşılaşmada perde 25. dakikada açıldı. Bayern Münih, Harry Kane'in penaltıdan kaydettiği golle öne geçti ve ilk yarıda kontrolü tamamen eline aldı. Rakibine oyunun hiçbir bölümünde denge kurma şansı tanımayan ev sahibi ekip, soyunma odasına üstünlükle girdi.
İkinci yarıda baskısını daha da artıran Bayern Münih, 54. dakikada bir kez daha Harry Kane ile farkı ikiye çıkardı. Bu golün hemen ardından 56. dakikada sahneye çıkan genç oyuncu Lennart Karl, skoru 3-0 yaptı. Maçın 70. dakikasında Luis Diaz'ın kaydettiği gol ise gecenin skorunu belirledi.
Atalanta karşısında hücum hattında son derece üretken bir görüntü veren Alman temsilcisi, iki maçlık seri boyunca rakip savunmaya büyük baskı kurdu. Bayern Münih, son 16 turunda oynadığı iki maçta attığı 10 golle dikkat çeken bir tablo ortaya koydu.
HARRY KANE TARİHE GEÇTİ
Bayern Münih'in yıldız golcüsü Harry Kane, Atalanta karşısında kaydettiği iki golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. 32 yaşındaki futbolcu, Devler Ligi'nde 50 gole ulaşan ilk İngiliz oyuncu oldu.
Kane'in rövanş maçındaki etkili performansı, Bayern Münih'in skor üstünlüğünü pekiştiren en önemli detaylardan biri oldu. Tecrübeli golcü, hem penaltıdan fileleri havalandırdı hem de ikinci yarıda bir kez daha sahneye çıkarak takımının farklı galibiyetinde başrol oynadı.
Bu tarihi geceyle birlikte Harry Kane, bireysel istatistikler açısından da Şampiyonlar Ligi'nin öne çıkan isimlerinden biri olmayı sürdürdü. Atalanta karşısında attığı goller, Bayern Münih'in rahat tur geçişine doğrudan katkı sağladı.
LENNART KARL PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKTI
Bayern Münih'te gecenin dikkat çeken isimlerinden biri de Lennart Karl oldu. 18 yaşındaki genç oyuncu, karşılaşmada bir gol atarken bir de asist yaptı. Hücumdaki etkili katkısıyla öne çıkan Karl, performansıyla maçın öne çıkan figürlerinden biri haline geldi.
Genç yaşına rağmen sahada özgüvenli bir görüntü veren futbolcu, Bayern Münih'in üretken oyununa doğrudan etki etti. Attığı gol ve hazırladığı pozisyonla birlikte takımının hücum zenginliğine önemli katkı sundu.
DENİZ EMRE OFLİ SAHNE ALDI
Bayern Münih'te 18 yaşındaki Türk sol bek Deniz Emre Ofli de mücadelede süre aldı. Genç oyuncu, 56. dakikada Aleksandar Pavlovic'in yerine oyuna dahil oldu. Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey bir organizasyonda süre bulan Deniz Emre, dikkat çeken isimlerden biri oldu.
Türk futbolseverlerin yakından takip ettiği genç oyuncunun oyuna girmesi, karşılaşmanın önemli notları arasında yer aldı. Bayern Münih'in farklı üstünlüğü sürerken sahaya çıkan Deniz Emre Ofli, takımının Avrupa sahnesindeki gecesinde süre almayı başardı.
ÇEYREK FİNALDE RAKİBİ REAL MADRID
Atalanta engelini toplamda 10 golle aşan Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Alman devi, bu turun ardından gözünü bir sonraki eşleşmeye çevirdi.