Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Noa Lang için harekete geçti. Sarı-kırmızılı kulüp, yaşanan sakatlık sonrası UEFA nezdinde hukuki süreç başlatma kararı aldı.



Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yazgan, "Maç sonrasında UEFA temsilcilerine şikayetimizi ilettik. Onlar da gerekli incelemeleri yaptı. Konuyu UEFA değerlendirecek."ifadelerini kullandı.