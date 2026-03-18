Milan yeni golcü arayışında Troy Parrott’u gündemine aldı

Milan, yaz transfer dönemi öncesinde hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, gündeme gelen isimler arasına Troy Parrott da eklendi. İtalyan devinin yeni sezonda kadrosuna bir golcü takviyesi yapabileceği konuşulurken, forvet listesinde dikkat çeken adaylardan biri de AZ Alkmaar forması giyen İrlandalı oyuncu oldu.

Kadro planlamasında santrfor hattına yeni bir seçenek eklemek isteyen Milan'da, Mateo Retegui ve Moise Kean gibi isimlerin ardından Troy Parrott ismi de öne çıktı. Hücum gücünü artırmayı hedefleyen kırmızı-siyahlıların, yaz aylarında fırsat transferleriyle birlikte farklı profilleri değerlendirdiği belirtiliyor.

Troy Parrott Milan'ın radarında bulunuyor (Fotoğraf: Reuters)

MİLAN'DA TROY PARROTT GÜNDEMİ

24 yaşındaki golcü, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Milan'ın da bu tabloyu yakından takip ettiği ifade edilirken, oyuncunun yaz transfer döneminde hareketli bir sürecin merkezinde yer alabileceği değerlendiriliyor.

AZ Alkmaar cephesi ise futbolcusuna yönelik ilginin farkında. Hollanda ekibinin, Troy Parrott için gelecek 30 milyon euro ve üzerindeki teklifleri masaya yatırmaya hazır olduğu kaydediliyor. Bu gelişme, yaz döneminde oyuncu için ciddi bir transfer yarışının oluşabileceğini gösteriyor.

Troy Parrott AZ Alkmaar'ın gol yükünü sırtlamaya devam ediyor (Fotoğraf: EPA)

AVRUPA'DAN YOĞUN İLGİ VAR

Troy Parrott'a yalnızca Milan'ın değil, Avrupa'nın önemli liglerinden kulüplerin de ilgi gösterdiği bildiriliyor. Premier Lig, Bundesliga ve La Liga ekiplerinin de İrlandalı santrforu yakından izlediği aktarılıyor. Böylece yaz transfer döneminde Parrott için çok sayıda kulübün devreye girme ihtimali güç kazanıyor.

Milan açısından bu ilgi tablosu, transfer sürecini daha da kritik hale getiriyor. İtalyan ekibinin, santrfor hattında alternatiflerini netleştirirken hem ekonomik şartları hem de oyuncunun gelişim potansiyelini dikkate aldığı ifade ediliyor.

Troy Parrott performansıyla dikkat çekti (Fotoğraf: Reuters)

PARROTT RAKAMLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

AZ Alkmaar formasıyla bu sezon etkili bir performans sergileyen Troy Parrott, istatistikleriyle öne çıktı. İrlandalı forvet, bu sezon 39 maçta görev alırken 27 gol attı ve 9 asist yaptı. Hücum üretkenliğiyle dikkat çeken oyuncu, hem skor katkısı hem de oyun içindeki etkinliğiyle Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Yüksek skor katkısı, Troy Parrott'un transfer piyasasındaki değerini yukarı taşıyan en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Milan'ın forvet hattı için değerlendirdiği isimler arasında bulunan genç golcü, yaz aylarının konuşulan isimlerinden biri olmaya aday görünüyor.

Kırmızı siyahlılar daha önce yine Hollanda takımlarından Feyenoord'da forma giyen Santiago Gimenez'i kadrosuna katmış ancak Meksikalı futbolcu beklentilerin gerisinde kalmıştı.

