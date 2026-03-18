Karşılaşmaya hızlı başlayan Braga, hücumdaki üretkenliğiyle ilk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü eline aldı. Ev sahibi ekip, bulduğu erken gollerle eşleşmede yeniden üstünlük kurarken, Ferencvaros karşısında tempoyu sürekli yukarıda tuttu. Rövanş mücadelesinde ortaya koyduğu net oyunla dikkat çeken Braga, son düdüğe kadar baskılı görüntüsünü sürdürdü.

İlk yarıda rakibine geniş alan tanımayan Braga, savunmada da hata yapmadı. Hücumdaki etkinliğini skor tabelasına net şekilde yansıtan Portekiz ekibi, devre arasına 3-0'lık üstünlükle girdi. Bu skor, rövanşın ilk 45 dakikasında Braga adına tur kapısını sonuna kadar araladı.

Portekiz temsilcisi, maçın 11. dakikasında Ricardo Horta'nın golüyle öne geçti. Bu golle birlikte tribün desteğini de arkasına alan Braga, yalnızca dört dakika sonra Florian Grillitsch'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Eşleşmede dengeyi kuran ev sahibi ekip, 34. dakikada Gabriel Martinez'in fileleri havalandırmasıyla büyük avantaj yakaladı.

HORTA SON SÖZÜ SÖYLEDİ

İkinci yarıda da oyun disiplininden kopmayan Braga, kontrolü elinde tutmaya devam etti. 53. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Ricardo Horta, kendisinin ikinci, takımının ise dördüncü golünü kaydetti. Bu golün ardından Ferencvaros'un geri dönüş umutları tamamen sona erdi.

Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan Braga, sahadan 4-0'lık net galibiyetle ayrıldı. Rövanşta alınan bu sonuç, ilk maçtaki 2-0'lık yenilgiyi unutturdu ve Portekiz ekibine Avrupa'da bir üst turun kapısını açtı.