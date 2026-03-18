RAPHINHA MAÇA DAMGA VURDU

Barcelona'da gecenin yıldızı Raphinha oldu. Brezilyalı oyuncu, Newcastle United karşısında 2 gol atarken 2 de asist yaptı. Hücum hattındaki üretkenliğiyle maçın en etkili isimlerinden biri olan Raphinha, farklı galibiyetin başrolünde yer aldı.

Barcelona'nın hücumdaki diğer önemli isimleri de skora doğrudan katkı verdi. Marc Bernal Casas, Lamine Yamal, Fermin Lopez ve Robert Lewandowski'nin golleri, ev sahibi takımın rövanşta rakibine üstünlük kurmasını sağladı. Özellikle Lewandowski'nin kısa süre içinde bulduğu iki gol, karşılaşmanın kopma anı oldu.