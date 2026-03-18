Karşılaşmaya hızlı başlayan Barcelona, henüz 6. dakikada Raphinha'nın golüyle öne geçti. Erken gelen golle birlikte oyunun kontrolünü tamamen eline alan ev sahibi ekip, 18. dakikada Marc Bernal Casas'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. İlk yarının son anlarında penaltı kazanan Barcelona'da topun başına geçen Lamine Yamal, 45. dakikada ağları havalandırdı ve takımını soyunma odasına 3-0'lık üstünlükle götürdü.
BARCELONA İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİ
İspanyol temsilcisi, ilk yarıda kurduğu baskıyla Newcastle savunmasına zor anlar yaşattı. Topa daha fazla sahip olan ve hücumda etkili bir görüntü ortaya koyan Barcelona, bulduğu fırsatları gole çevirdi. Raphinha, Marc Bernal Casas ve Lamine Yamal'ın golleriyle skor üstünlüğünü erken bölümde ele geçiren ev sahibi takım, rövanşta oyunun yönünü tamamen belirledi.
Newcastle United ise ilk yarıda rakibinin temposuna karşılık vermekte zorlandı. Savunmada yaşanan aksaklıklar ve Barcelona'nın hücumdaki yüksek etkinliği, İngiliz ekibinin skor üretmesini güçleştirdi. İlk 45 dakika sonunda ortaya çıkan tablo, eşleşmede dengeleri tamamen değiştirdi.
İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU DEVAM ETTİ
Barcelona, ikinci yarıda da hız kesmedi. 51. dakikada Fermin Lopez'in golüyle farkı dört yapan Katalan ekibi, 56 ve 61. dakikalarda Robert Lewandowski'nin üst üste kaydettiği gollerle skoru 6-2'ye taşıdı. Mücadelenin 72. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Raphinha, kendisinin ikinci, takımının ise yedinci golünü attı.
Ev sahibi ekip, hücumdaki etkili performansını maçın tamamına yayarken, rakibine geri dönüş şansı tanımadı. Özellikle ikinci yarıdaki tempolu oyun, Barcelona'nın skor üstünlüğünü daha da belirgin hale getirdi. Karşılaşma 7-2 sona ererken İspanyol ekibi adını çeyrek finale yazdırdı.
RAPHINHA MAÇA DAMGA VURDU
Barcelona'da gecenin yıldızı Raphinha oldu. Brezilyalı oyuncu, Newcastle United karşısında 2 gol atarken 2 de asist yaptı. Hücum hattındaki üretkenliğiyle maçın en etkili isimlerinden biri olan Raphinha, farklı galibiyetin başrolünde yer aldı.
Barcelona'nın hücumdaki diğer önemli isimleri de skora doğrudan katkı verdi. Marc Bernal Casas, Lamine Yamal, Fermin Lopez ve Robert Lewandowski'nin golleri, ev sahibi takımın rövanşta rakibine üstünlük kurmasını sağladı. Özellikle Lewandowski'nin kısa süre içinde bulduğu iki gol, karşılaşmanın kopma anı oldu.