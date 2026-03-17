2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan Japonya-Arjantin karşılaşması, A Milli Kadın Basketbol Takımı açısından da büyük önem taşıyordu. Beklenen sonucun ortaya çıkmasının ardından Türkiye'nin finallere katılması kesinleşti. Ay-yıldızlı ekip, alınan bu sonuçla birlikte organizasyonda yer alma hakkını elde etti.

JAPONYA MAÇA BAŞTAN SONA ÜSTÜN OYNADI

Japonya, ilk periyottan itibaren oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. İlk çeyreği 23-7 önde tamamlayan Japon ekibi, ikinci periyotta da üstünlüğünü sürdürdü ve soyunma odasına 40-16'lık skorla girdi.

Üçüncü çeyrekte tempo daha da yükseldi. Hücumda etkili, savunmada ise sert bir görüntü ortaya koyan Japonya, son periyoda 69-27 üstün girdi. Karşılaşmanın son bölümünde de farkın kapanmasına izin vermeyen Japon ekibi, parkeden 83-39 galip ayrıldı.