2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan Japonya-Arjantin karşılaşması, A Milli Kadın Basketbol Takımı açısından da büyük önem taşıyordu. Beklenen sonucun ortaya çıkmasının ardından Türkiye'nin finallere katılması kesinleşti. Ay-yıldızlı ekip, alınan bu sonuçla birlikte organizasyonda yer alma hakkını elde etti.
JAPONYA MAÇA BAŞTAN SONA ÜSTÜN OYNADI
Japonya, ilk periyottan itibaren oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. İlk çeyreği 23-7 önde tamamlayan Japon ekibi, ikinci periyotta da üstünlüğünü sürdürdü ve soyunma odasına 40-16'lık skorla girdi.
Üçüncü çeyrekte tempo daha da yükseldi. Hücumda etkili, savunmada ise sert bir görüntü ortaya koyan Japonya, son periyoda 69-27 üstün girdi. Karşılaşmanın son bölümünde de farkın kapanmasına izin vermeyen Japon ekibi, parkeden 83-39 galip ayrıldı.
AY-YILDIZLILARDAN ÖNEMLİ BAŞARI
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın finallere yükselmesi, Türk basketbolu adına dikkat çeken bir gelişme oldu. Elemeler boyunca ortaya konan mücadele, gelen bu sonuçla birlikte karşılığını buldu. Türkiye, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımlar arasında yerini aldı.