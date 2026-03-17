İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juventus, Luciano Spalletti ile yeni sözleşme için önemli mesafe kat etti. Tarafların masasında birden fazla formül bulunurken, en güçlü seçeneklerden birinin 1+1 yıllık anlaşma olduğu öne çıktı. Görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması ve imzaların nisan ayının ilk haftasından önce atılması bekleniyor.

JUVENTUS'TA SPALLETTI KARARI

Juventus yönetimi, bu sezon takımın başına geçen Luciano Spalletti ile devam etme eğilimini güçlendirdi. Siyah-beyazlı kulüp, sezonu tamamlamadan teknik direktör konusunu çözüme kavuşturmak ve yeni dönemin planlamasını erkenden yapmak istiyor. Kulübün resmi duyurusunda Spalletti'nin ekim sonunda göreve geldiği ve ilk etapta sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı açıklanmıştı.

Bu süreçte Juventus cephesinin, kısa süreli anlaşmayı daha istikrarlı bir yapıya dönüştürmek istediği ifade ediliyor. İtalyan basınında çıkan haberlerde yönetimin deneyimli çalıştırıcıya farklı süre ve maaş yapıları içeren teklif seçenekleri sunduğu aktarılıyor.