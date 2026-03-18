Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede tribün desteğini arkasına alan siyah-beyazlılar, maç boyunca üstünlük kurmak için yüksek mücadele ortaya koydu. Karşılaşmayı kulüp başkanı Serdal Adalı ile Futbol A Takımı kaptanı Orkun Kökçü de salondan takip etti. Mücadelede Jordi Aliağa, Thomas Bissel ve Sergio Manuel hakem üçlüsü görev yaptı.
BEŞİKTAŞ GAIN İLK YARIDA AVANTAJI YAKALADI
Karşılaşmanın ilk periyodu büyük denge içinde geçti. Beşiktaş GAİN, ilk 10 dakikayı 17-16 önde kapatarak oyuna tutundu. İkinci çeyrekte hücumda daha etkili bir görüntü sergileyen siyah-beyazlı ekip, savunmada da rakibine kolay fırsat vermedi ve soyunma odasına 40-32'lik üstünlükle gitti.
İlk yarıda özellikle tempoyu doğru yöneten Beşiktaş GAİN, hem dış atışlarda hem de pota altında bulduğu sayılarla fark yarattı. Bu bölümde alınan 8 sayılık avantaj, maçın devamı için önemli bir zemin hazırladı.
TRENTO SON BÖLÜMDE BASKIYI ARTIRDI
İkinci yarıda Dolomiti Energia Trento oyuna daha güçlü döndü. İtalyan ekibi farkı eritmeye çalışırken, üçüncü periyot sonunda skor 61-57'ye geldi. Son çeyrekte iki takım da oyunun kontrolünü ele geçirmek için sert bir mücadele verdi.
Maçın son anlarına kadar süren çekişmede Beşiktaş GAİN, skor üstünlüğünü korumayı başardı. Siyah-beyazlılar, parkeden 77-76 galip ayrılarak yarı final biletini aldı. Trento adına son bölümde gelen baskı sonucu değiştirmeye yetmedi.
YARI FİNALDE TÜRK DERBİSİ
Bu sonucun ardından Beşiktaş GAİN, yarı finalde Bahçeşehir Koleji ile eşleşti. Böylece organizasyonda bir Türk takımı finalde yer alma hakkı kazanacak. Türk basketbolu adına dikkat çeken eşleşmede finalist, iki temsilcinin mücadelesi sonunda belli olacak.
Beşiktaş GAİN, çeyrek finalde aldığı kritik galibiyetle Avrupa yolculuğunu sürdürürken gözünü şimdi yarı final karşılaşmasına çevirdi. Tek maç üzerinden oynanan bu zorlu eşikte hata yapmayan siyah-beyazlı ekip, finale bir adım daha yaklaştı.
MATHEWS VE BROWN SKORA DAMGA VURDU
Beşiktaş GAİN'de Mathews 23 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Anthony Brown 16 sayılık katkı verirken, Zizic 11 ve Morgan 10 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Yiğit Arslan 7 sayı üretirken, Dotson 3, Thomas 3, Lemar 2 ve Vitto Brown 2 sayıyla skora katkı sağladı.
Dolomiti Energia cephesinde ise Steward 29 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olarak öne çıktı. Battle 12, Jogela 11 ve Aldridge 5 sayıyla mücadele etti. Trento'da Aldridge, bitime 16 saniye kala beş faulle oyun dışında kaldı.
BEŞİKTAŞ GAIN FİNALE BİR ADIM KALDI
Beşiktaş GAİN, çeyrek finalde aldığı bu kritik galibiyetle BKT EuroCup'ta yarı finale yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde kazandığı Trento maçıyla birlikte Avrupa'da yoluna devam etti.