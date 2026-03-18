Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup çeyrek finalinde Dolomiti Energia Trento'yu Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde 77-76 yenerek yarı finale yükseldi.

Siyah-beyazlı takım ilk yarıyı 40-32 önde tamamlayarak avantaj yakaladı, son çeyrekte ise Trento'nun baskısına rağmen galibiyeti korudu.

Beşiktaş GAİN yarı finalde Bahçeşehir Koleji ile eşleşerek Türk derbisi yapacak ve finale çıkacak Türk takımı bu maçta belirlenecek.

Beşiktaş GAİN'de Mathews 23 sayıyla en skorer oyuncu olurken, Trento'da Steward 29 sayıyla maçın en çok sayı üreten ismi oldu.

Karşılaşmayı Beşiktaş kulüp başkanı Serdal Adalı ve Futbol A Takımı kaptanı Orkun Kökçü salondan takip etti.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede tribün desteğini arkasına alan siyah-beyazlılar, maç boyunca üstünlük kurmak için yüksek mücadele ortaya koydu. Karşılaşmayı kulüp başkanı Serdal Adalı ile Futbol A Takımı kaptanı Orkun Kökçü de salondan takip etti. Mücadelede Jordi Aliağa, Thomas Bissel ve Sergio Manuel hakem üçlüsü görev yaptı.

BEŞİKTAŞ GAIN İLK YARIDA AVANTAJI YAKALADI Karşılaşmanın ilk periyodu büyük denge içinde geçti. Beşiktaş GAİN, ilk 10 dakikayı 17-16 önde kapatarak oyuna tutundu. İkinci çeyrekte hücumda daha etkili bir görüntü sergileyen siyah-beyazlı ekip, savunmada da rakibine kolay fırsat vermedi ve soyunma odasına 40-32'lik üstünlükle gitti. İlk yarıda özellikle tempoyu doğru yöneten Beşiktaş GAİN, hem dış atışlarda hem de pota altında bulduğu sayılarla fark yarattı. Bu bölümde alınan 8 sayılık avantaj, maçın devamı için önemli bir zemin hazırladı.