Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş gecesi çeyrek final tablosunu önemli ölçüde şekillendirdi. Arsenal, sahasında Bayer Leverkusen'i 2-0 yenerek toplamda 3-1'lik skorla tur atladı. Paris Saint-Germain, Chelsea deplasmanında da kazanıp yoluna devam ederken, Real Madrid de Manchester City engelini geçerek adını son sekize yazdırdı. Böylece Sporting, Arsenal, PSG ve Real Madrid çeyrek final biletini alan ilk takımlar arasında yer aldı.
ARSENAL, SPORTING İLE EŞLEŞTİ
Emirates Stadyumu'nda oynanan rövanşta Arsenal, Bayer Leverkusen karşısında Eberechi Eze ve Declan Rice'ın golleriyle 2-0 kazandı. İlk maçın 1-1 sona ermesinin ardından toplam skoru 3-1'e getiren İngiliz ekibi, çeyrek finale yükseldi. Arsenal'in son sekizdeki rakibi ise ilk maçta 3-0 yenildiği Bodø/Glimt'i uzatmalarda 5-0 mağlup ederek tarihi bir geri dönüşe imza atan Sporting oldu.
PSG, GALATASARAY-LIVERPOOL EŞLEŞMESİNİ BEKLİYOR
Paris Saint-Germain, Chelsea karşısında ilk maçta elde ettiği 5-2'lik avantajın ardından rövanşı da 3-0 kazanarak toplamda 8-2 ile çeyrek finale çıktı. Stamford Bridge'de Fransız ekibine galibiyeti Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola ve Senny Mayulu'nun golleri getirdi. Çeyrek finalde PSG'nin rakibi Liverpool-Galatasaray eşleşmesinin galibi olacak.
REAL MADRID, MANCHESTER CITY'Yİ BİR KEZ DAHA GEÇTİ
Etihad Stadı'nda oynanan rövanşta Real Madrid, Manchester City'yi 2-1 mağlup etti ve ilk maçtaki 3-0'lık üstünlüğünün ardından toplamda 5-1'lik skorla çeyrek finale yükseldi. Bernardo Silva'nın elle oynadığı pozisyon sonrası gördüğü kırmızı kart maçın kırılma anlarından biri olurken, Vinícius Júnior attığı iki golle turu getiren isim oldu. Manchester City'nin tek sayısı ise Erling Haaland'dan geldi.
Real Madrid'in çeyrek finaldeki rakibi Bayern Münih-Atalanta eşleşmesinin galibi olacak.