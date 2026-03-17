Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek finalistler belli dolu!

UEFA'nın 1 numaralı kulüp organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları oynandı. Mücadeleler sonucunda çeyrek finale yükselen ilk takımlar belli oldu. Galatasaray, Liverpool'u elemesi halinde ise PSG ile eşleşecek. İşte alınan sonuçlar...

  • Arsenal, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Bayer Leverkusen'i Emirates Stadyumu'nda 2-0 yenerek toplamda 3-1'lik skorla çeyrek finale yükseldi.
  • Paris Saint-Germain, Chelsea deplasmanında 3-0 kazanarak toplamda 8-2'lik skorla çeyrek final biletini aldı ve Galatasaray-Liverpool eşleşmesinin galibini bekliyor.
  • Real Madrid, Manchester City'yi Etihad Stadı'nda 2-1 yenerek toplamda 5-1'lik skorla tur atladı ve çeyrek finalde Bayern Münih-Atalanta eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
  • Arsenal'in çeyrek finaldeki rakibi, Bodø/Glimt'i uzatmalarda 5-0 yenerek tarihi geri dönüş yapan Sporting oldu.
  • Vinícius Júnior iki golle Real Madrid'i çeyrek finale taşırken, Manchester City'de Bernardo Silva kırmızı kart gördü.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş gecesi çeyrek final tablosunu önemli ölçüde şekillendirdi. Arsenal, sahasında Bayer Leverkusen'i 2-0 yenerek toplamda 3-1'lik skorla tur atladı. Paris Saint-Germain, Chelsea deplasmanında da kazanıp yoluna devam ederken, Real Madrid de Manchester City engelini geçerek adını son sekize yazdırdı. Böylece Sporting, Arsenal, PSG ve Real Madrid çeyrek final biletini alan ilk takımlar arasında yer aldı.

ARSENAL, SPORTING İLE EŞLEŞTİ

Emirates Stadyumu'nda oynanan rövanşta Arsenal, Bayer Leverkusen karşısında Eberechi Eze ve Declan Rice'ın golleriyle 2-0 kazandı. İlk maçın 1-1 sona ermesinin ardından toplam skoru 3-1'e getiren İngiliz ekibi, çeyrek finale yükseldi. Arsenal'in son sekizdeki rakibi ise ilk maçta 3-0 yenildiği Bodø/Glimt'i uzatmalarda 5-0 mağlup ederek tarihi bir geri dönüşe imza atan Sporting oldu.

PSG, GALATASARAY-LIVERPOOL EŞLEŞMESİNİ BEKLİYOR

Paris Saint-Germain, Chelsea karşısında ilk maçta elde ettiği 5-2'lik avantajın ardından rövanşı da 3-0 kazanarak toplamda 8-2 ile çeyrek finale çıktı. Stamford Bridge'de Fransız ekibine galibiyeti Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola ve Senny Mayulu'nun golleri getirdi. Çeyrek finalde PSG'nin rakibi Liverpool-Galatasaray eşleşmesinin galibi olacak.

REAL MADRID, MANCHESTER CITY'Yİ BİR KEZ DAHA GEÇTİ

Etihad Stadı'nda oynanan rövanşta Real Madrid, Manchester City'yi 2-1 mağlup etti ve ilk maçtaki 3-0'lık üstünlüğünün ardından toplamda 5-1'lik skorla çeyrek finale yükseldi. Bernardo Silva'nın elle oynadığı pozisyon sonrası gördüğü kırmızı kart maçın kırılma anlarından biri olurken, Vinícius Júnior attığı iki golle turu getiren isim oldu. Manchester City'nin tek sayısı ise Erling Haaland'dan geldi.

Real Madrid'in çeyrek finaldeki rakibi Bayern Münih-Atalanta eşleşmesinin galibi olacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler