Arsenal, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Bayer Leverkusen'i Emirates Stadyumu'nda 2-0 yenerek toplamda 3-1'lik skorla çeyrek finale yükseldi.

Paris Saint-Germain, Chelsea deplasmanında 3-0 kazanarak toplamda 8-2'lik skorla çeyrek final biletini aldı ve Galatasaray-Liverpool eşleşmesinin galibini bekliyor.

Real Madrid, Manchester City'yi Etihad Stadı'nda 2-1 yenerek toplamda 5-1'lik skorla tur atladı ve çeyrek finalde Bayern Münih-Atalanta eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Arsenal'in çeyrek finaldeki rakibi, Bodø/Glimt'i uzatmalarda 5-0 yenerek tarihi geri dönüş yapan Sporting oldu.

Vinícius Júnior iki golle Real Madrid'i çeyrek finale taşırken, Manchester City'de Bernardo Silva kırmızı kart gördü.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş gecesi çeyrek final tablosunu önemli ölçüde şekillendirdi. Arsenal, sahasında Bayer Leverkusen'i 2-0 yenerek toplamda 3-1'lik skorla tur atladı. Paris Saint-Germain, Chelsea deplasmanında da kazanıp yoluna devam ederken, Real Madrid de Manchester City engelini geçerek adını son sekize yazdırdı. Böylece Sporting, Arsenal, PSG ve Real Madrid çeyrek final biletini alan ilk takımlar arasında yer aldı.

ARSENAL, SPORTING İLE EŞLEŞTİ Emirates Stadyumu'nda oynanan rövanşta Arsenal, Bayer Leverkusen karşısında Eberechi Eze ve Declan Rice'ın golleriyle 2-0 kazandı. İlk maçın 1-1 sona ermesinin ardından toplam skoru 3-1'e getiren İngiliz ekibi, çeyrek finale yükseldi. Arsenal'in son sekizdeki rakibi ise ilk maçta 3-0 yenildiği Bodø/Glimt'i uzatmalarda 5-0 mağlup ederek tarihi bir geri dönüşe imza atan Sporting oldu.