Türkiye, grubun son karşılaşmasında güçlü rakibi karşısında oyuna tempolu başlasa da özellikle ikinci çeyrekten itibaren skor üstünlüğünü rakibine bıraktı. Macaristan ise yüksek yüzdeyle oynadığı maçta ritmini koruyarak galibiyete uzandı. Buna rağmen ay-yıldızlı ekip için gecenin en önemli sonucu, 2026 FIBA Dünya Kupası'na katılımın resmileşmesi oldu.
MİLLİLER MAÇA DENGELİ BAŞLADI
Karşılaşmanın ilk periyodu iki takımın da hücumda etkili olduğu bir bölüme sahne oldu. Skor üretmekte zorlanmayan taraflar, yüksek isabet oranıyla oynarken ilk 10 dakika 25-25 eşitlikle tamamlandı. Ay-yıldızlı ekip, ilk bölümde rakibiyle başa baş bir görüntü ortaya koydu.
Macaristan karşısında özellikle dış atışlarda ve boyalı alanda skor bulan Türkiye, ilk çeyrekte oyunun içinde kalmayı başardı. Ancak maçın ikinci periyodunda rakibin yükselen ritmi tabloyu değiştirdi.
MACARİSTAN İKİNCİ ÇEYREKTE FARKI AÇTI
İkinci çeyrekte boyalı alandan etkili sayılar bulan Macaristan, özellikle Lelik'in katkısıyla hücumda ivme kazandı. Bu bölümde rakibine göre daha akıcı bir oyun sergileyen Macaristan, son dakikalarda farkı çift hanelere taşıdı ve soyunma odasına 52-41 üstün girdi.
Türkiye, ilk yarının ardından oyuna yeniden ortak olma çabası gösterse de rakibinin tempolu hücumlarına istediği karşılığı veremedi. İlk yarıda oluşan fark, maçın kalan bölümünde belirleyici unsurlardan biri haline geldi.
ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA FARK KORUNDU
İkinci yarıya daha dirençli başlayan ay-yıldızlı ekip, zaman zaman oyuna tutunmaya çalıştı. Ancak Macaristan, üçüncü çeyrekte de skor üstünlüğünü bırakmadı. Mücadelenin bu bölümünde Türkiye'nin geri dönüş çabalarına izin vermeyen rakip takım, son periyoda 66-52 önde girdi.
Üçüncü çeyrekte başa baş anlar yaşansa da Macaristan, elindeki farkı koruyarak son 10 dakikaya avantajlı girmeyi başardı. Türkiye ise final periyoduna daha büyük bir geri dönüş hedefiyle çıktı.
TÜRKİYE SAHADAN MAĞLUP AYRILDI
Son çeyrekte de oyun üstünlüğünü sürdüren Macaristan, skoru kontrol altında tutarak karşılaşmayı 89-74 kazandı. Ay-yıldızlı takım, final bölümünde rakibinin üretken oyununa karşı istediği savunma direncini ortaya koyamadı ve parkeden mağlubiyetle ayrıldı.
Türkiye'de Sevgi Uzun 15 sayıyla takımın en skorer ismi oldu. Alperi Onar 12, Gökşen Fitik ise 11 sayıyla mücadeleyi tamamladı. Macaristan'da ise Juhasz 24 sayıyla maçın en dikkat çeken ismi olurken, Takacs-Kiss 17, Dubei 16 sayı kaydetti.
DÜNYA KUPASI BİLETİ RESMEN GELDİ
Macaristan karşısında alınan yenilgiye rağmen A Milli Kadın Basketbol Takımı için gecenin en önemli gelişmesi Dünya Kupası biletinin alınmış olmasıydı. Türkiye, elemelerde oynadığı 5 maç sonunda 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Bu performansla C Grubu'nu 3. sırada tamamlayan ay-yıldızlılar, 2026 FIBA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.
Maçın ardından hem Türkiye'ye hem de Macaristan'a sembolik Dünya Kupası biletleri takdim edildi. C Grubu'nda Avustralya, Japonya, Macaristan ve Türkiye finallere yükselen takımlar oldu.
MİLLİLER DÜNYA KUPASI'NDA ÜÇÜNCÜ KEZ SAHNE ALACAK
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Kupası tarihinde üçüncü kez yer alacak. Ay-yıldızlı ekip, organizasyonda ilk kez 2014 yılında mücadele etmiş ve ev sahipliği yaptığı turnuvayı 4. sırada tamamlamıştı. Türkiye, 2018'de İspanya'da düzenlenen organizasyonda ise 10. basamakta yer aldı.
2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası, 4-13 Eylül tarihleri arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek.