Üçüncü çeyrekte başa baş anlar yaşansa da Macaristan, elindeki farkı koruyarak son 10 dakikaya avantajlı girmeyi başardı. Türkiye ise final periyoduna daha büyük bir geri dönüş hedefiyle çıktı.

İkinci yarıya daha dirençli başlayan ay-yıldızlı ekip, zaman zaman oyuna tutunmaya çalıştı. Ancak Macaristan, üçüncü çeyrekte de skor üstünlüğünü bırakmadı. Mücadelenin bu bölümünde Türkiye'nin geri dönüş çabalarına izin vermeyen rakip takım, son periyoda 66-52 önde girdi.

Türkiye'de Sevgi Uzun 15 sayıyla takımın en skorer ismi oldu. Alperi Onar 12, Gökşen Fitik ise 11 sayıyla mücadeleyi tamamladı. Macaristan'da ise Juhasz 24 sayıyla maçın en dikkat çeken ismi olurken, Takacs-Kiss 17, Dubei 16 sayı kaydetti.

Son çeyrekte de oyun üstünlüğünü sürdüren Macaristan, skoru kontrol altında tutarak karşılaşmayı 89-74 kazandı. Ay-yıldızlı takım, final bölümünde rakibinin üretken oyununa karşı istediği savunma direncini ortaya koyamadı ve parkeden mağlubiyetle ayrıldı.

DÜNYA KUPASI BİLETİ RESMEN GELDİ

Macaristan karşısında alınan yenilgiye rağmen A Milli Kadın Basketbol Takımı için gecenin en önemli gelişmesi Dünya Kupası biletinin alınmış olmasıydı. Türkiye, elemelerde oynadığı 5 maç sonunda 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Bu performansla C Grubu'nu 3. sırada tamamlayan ay-yıldızlılar, 2026 FIBA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Maçın ardından hem Türkiye'ye hem de Macaristan'a sembolik Dünya Kupası biletleri takdim edildi. C Grubu'nda Avustralya, Japonya, Macaristan ve Türkiye finallere yükselen takımlar oldu.