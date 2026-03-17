İlk karşılaşmada alınan farklı mağlubiyetin ardından rövanşa büyük baskıyla çıkan Sporting, maçın ilk dakikalarından itibaren oyunun kontrolünü eline aldı. Hücumda sürekli rakip kaleyi zorlayan Portekiz ekibi, bulduğu gollerle önce eşleşmede dengeyi sağladı, ardından uzatma bölümünde turu getiren darbeyi vurdu.
SPORTING İLK YARIDA UMUTLANDI
Karşılaşmanın 34. dakikasında Gonçalo Inacio'nun kaydettiği golle Sporting 1-0 öne geçti. Bu gol, hem tribünleri ayağa kaldırdı hem de Portekiz ekibinin geri dönüş inancını daha da artırdı. İlk yarının kalan bölümünde baskısını sürdüren ev sahibi ekip, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle girdi.
İlk maçtaki 3-0'lık mağlubiyet nedeniyle rövanşta en az üç farklı galibiyete ihtiyaç duyan Sporting, ilk yarıda bulduğu golle ikinci devre için önemli bir avantaj yakaladı. Bodo/Glimt ise savunmada direnmeye çalışsa da Sporting'in tempo yükselten oyunu karşısında zorlandı.
İKİNCİ YARIDA EŞLEŞMEDE DENGE GELDİ
Sporting, ikinci yarıda da baskısını sürdürdü. Portekiz temsilcisi 61. dakikada Pedro Gonçalves'in golüyle farkı ikiye çıkardı ve tur umutlarını daha da büyüttü. Ev sahibi ekip, bu golün ardından rakip yarı sahadaki etkisini artırdı ve üçüncü gol için yüklenmeye devam etti.
Dakikalar 78'i gösterdiğinde Sporting penaltı kazandı. Topun başına geçen Luis Suarez, hata yapmadı ve skoru 3-0'a taşıdı. Böylece rövanş maçında eşitlik sağlandı ve toplam skor 3-3'e geldi. Karşılaşmanın normal süresi Sporting'in 3-0'lık üstünlüğüyle sona erince uzatma bölümüne geçildi.
UZATMALARDA SPORTING FIRTINASI
Normal sürede yakaladığı ivmeyi uzatma dakikalarına da taşıyan Sporting, rakibine nefes aldırmadı. 92. dakikada Maximiliano Araujo'nun kaydettiği golle Portekiz ekibi 4-0 öne geçti ve eşleşmede ilk kez avantajı eline aldı. Bu gol, gecenin kader anlarından biri oldu.
Bodo/Glimt, uzatma bölümünde maça yeniden ortak olmaya çalışsa da Sporting savunması rakibine fırsat tanımadı. Mücadelenin son anlarında ise sahneye Rafael Nel çıktı. 120+1. dakikada fileleri havalandıran genç oyuncu, skoru 5-0 yaptı ve turun kapısını tamamen açtı.
3-0'DAN 5-0'A UZANAN TARİHİ DÖNÜŞ
İlk maçta aldığı 3-0'lık yenilginin ardından rövanşta böylesine net bir sonuç alan Sporting, Şampiyonlar Ligi gecesine damga vurdu. Taraftarı önünde kusursuza yakın bir performans sergileyen Portekiz ekibi, hem skor hem oyun olarak rakibini geride bıraktı.
Bodo/Glimt ise ilk maçtaki büyük avantajına rağmen rövanşta istediği direnci ortaya koyamadı. Sporting'in baskılı oyununa karşı koyamayan Norveç temsilcisi, uzatmalarla birlikte kalesinde 5 gol görerek turnuvaya veda etti.
SPORTING ÇEYREK FİNALDE
Bu sonuçla birlikte Sporting, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı. İlk maçta oluşan ağır tabloyu kendi sahasında tersine çeviren Portekiz temsilcisi, Avrupa'nın en dikkat çekici geri dönüşlerinden birine imza attı.