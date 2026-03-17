Sporting, kendi sahasında oynadığı maçta ilk dakikalardan itibaren baskılı oyunuyla rakibine üstünlük kurdu.

SPORTING İLK YARIDA UMUTLANDI

Karşılaşmanın 34. dakikasında Gonçalo Inacio'nun kaydettiği golle Sporting 1-0 öne geçti. Bu gol, hem tribünleri ayağa kaldırdı hem de Portekiz ekibinin geri dönüş inancını daha da artırdı. İlk yarının kalan bölümünde baskısını sürdüren ev sahibi ekip, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle girdi.

İlk maçtaki 3-0'lık mağlubiyet nedeniyle rövanşta en az üç farklı galibiyete ihtiyaç duyan Sporting, ilk yarıda bulduğu golle ikinci devre için önemli bir avantaj yakaladı. Bodo/Glimt ise savunmada direnmeye çalışsa da Sporting'in tempo yükselten oyunu karşısında zorlandı.