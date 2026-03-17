Şampiyonlar Ligi'nde tur hesaplarının yapıldığı gecede Liverpool ile Galatasaray yarın karşı karşıya gelecek. İlk mücadeleyi 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip rövanşa avantajlı çıkarken, İngiliz ekibinde son idmanda yaşanan eksik dikkat çekti. Dev maçta düdük ise Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ta olacak.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik prova yapıldı. Liverpool teknik heyeti, Galatasaray karşısında sahaya çıkacak plan üzerinde son rötuşlarını tamamlarken, takımın genel hazırlık süreci de bu antrenmanla birlikte sona erdi.

İngiliz ekibi, Galatasaray karşılaşması öncesindeki son çalışmasını teknik direktör Arne Slot yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Futbolcular daha sonra pas organizasyonları üzerinde durdu.

JOE GOMEZ ANTRENMANDA YER ALMADI

Liverpool'da rövanş öncesinde öne çıkan gelişme Joe Gomez'in son çalışmaya katılmaması oldu. İngiliz savunmacının antrenmanda yer almaması, maç öncesi takım adına dikkat çeken başlıkların başında geldi.

Savunma hattında görev yapan Gomez'in son idmanda bulunmaması, teknik heyetin maç planlamasında nasıl bir tercih yapacağı sorusunu da beraberinde getirdi. Galatasaray karşısında alınacak kadro kararlarında bu gelişmenin etkisi yakından takip edilecek.