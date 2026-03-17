Liverpool'da Galatasaray maçı öncesi Joe Gomez endişesi!

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesi kritik bir gelişme yaşandı. Anfield’da sarı-kırmızılı ekibi ağırlayacak İngiliz temsilcisinde Joe Gomez, maç öncesi gerçekleştirilen son antrenmanda yer almadı.

  • Liverpool ile Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Anfield'da karşılaşacak.
  • Galatasaray ilk maçı 1-0 kazanarak rövanşa avantajlı çıkıyor.
  • Liverpool'da savunma oyuncusu Joe Gomez, maç öncesi son antrenmanına katılmadı.
  • Maçı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
  • Liverpool teknik direktör Arne Slot yönetiminde son çalışmasını tamamlayarak taktik provalarını bitirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde tur hesaplarının yapıldığı gecede Liverpool ile Galatasaray yarın karşı karşıya gelecek. İlk mücadeleyi 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip rövanşa avantajlı çıkarken, İngiliz ekibinde son idmanda yaşanan eksik dikkat çekti. Dev maçta düdük ise Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ta olacak.

LIVERPOOL HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

İngiliz ekibi, Galatasaray karşılaşması öncesindeki son çalışmasını teknik direktör Arne Slot yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Futbolcular daha sonra pas organizasyonları üzerinde durdu.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik prova yapıldı. Liverpool teknik heyeti, Galatasaray karşısında sahaya çıkacak plan üzerinde son rötuşlarını tamamlarken, takımın genel hazırlık süreci de bu antrenmanla birlikte sona erdi.

JOE GOMEZ ANTRENMANDA YER ALMADI

Liverpool'da rövanş öncesinde öne çıkan gelişme Joe Gomez'in son çalışmaya katılmaması oldu. İngiliz savunmacının antrenmanda yer almaması, maç öncesi takım adına dikkat çeken başlıkların başında geldi.

Savunma hattında görev yapan Gomez'in son idmanda bulunmaması, teknik heyetin maç planlamasında nasıl bir tercih yapacağı sorusunu da beraberinde getirdi. Galatasaray karşısında alınacak kadro kararlarında bu gelişmenin etkisi yakından takip edilecek.

GALATASARAY AVANTAJLA ÇIKIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanan ilk mücadelede Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, bu skorun verdiği avantajla Anfield'daki rövanşa çıkacak. Liverpool ise kendi sahasında turu çevirmek için mücadele edecek.

Yapay zekadan şoke eden Liverpool - Galatasaray maçı yorumu! Cimbom'u hüsran bekliyor

