Barcelona, Marcus Rashford için Manchester United ile 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu konusunda görüşme yapacak.

Robert Lewandowski, bu sezon Barcelona formasıyla 34 maçta 14 gol ve 3 asist kaydetti.

Joan Laporta, Barcelona'da yapılan başkanlık seçimini kazanarak 5 yıl daha görev yapacak.

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek için Robert Lewandowski'yi 1 numaralı santrfor adayı olarak belirledi.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Robert Lewandowski'nin takımda kalmasını istediklerini ancak son kararın oyuncuya bağlı olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipte sezon sonu için transfer çalışmalarının erkenden başlamasıyla birlikte, birçok yıldız isim gündeme gelmeye devam ediyor. Başkan Sadettin Saran'ın takviye görüşmelerinin şimdiden başladığını duyurmasının ardından Fenerbahçe'de özellikle forvet hattı için öne çıkan ilk adaylardan biri Robert Lewandowski olmuştu.

FENERBAHÇE'DE ROTA LEWANDOWSKI

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde öncelikli bölgeler arasında sol stoper, orta saha ve santrfor yer alırken, her mevki için aday listeleri büyük ölçüde netleşti. Devre arasında golcü transferi yapmayan yönetimin, sezon sonu için forvet hamlesini güçlü bir isimle gerçekleştirmeyi planladığı görülüyor.

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin gündemindeki en dikkat çekici isimlerden biri Robert Lewandowski oldu. Barcelona forması giyen Polonyalı yıldız, sarı-lacivertli kulübün 1 numaralı santrfor adayı olarak öne çıktı. Sezon sonunda hücum hattında ses getirecek bir hamle yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de, Lewandowski ismi listenin zirvesindeki yerini koruyor.