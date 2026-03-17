Barcelona'dan Fenerbahçe'yi üzecek haber! Robert Lewandowski'nin kaderi belli oldu

Fenerbahçe’nin yeni sezon transfer planlamasında santrfor hattı için ilk sırada yer alan Robert Lewandowski ile ilgili Barcelona cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Katalan ekibinde mevcut başkan Joan Laporta’nın 5 yıllığına yeniden seçilmesinin ardından gözler Polonyalı yıldızın geleceğine çevrilirken süreç sarı lacivertlilerin hoşuna gitmeyecek gibi görünüyor.

  • Barcelona Başkanı Joan Laporta, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Robert Lewandowski'nin takımda kalmasını istediklerini ancak son kararın oyuncuya bağlı olduğunu açıkladı.
  • Fenerbahçe, yaz transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek için Robert Lewandowski'yi 1 numaralı santrfor adayı olarak belirledi.
  • Joan Laporta, Barcelona'da yapılan başkanlık seçimini kazanarak 5 yıl daha görev yapacak.
  • Robert Lewandowski, bu sezon Barcelona formasıyla 34 maçta 14 gol ve 3 asist kaydetti.
  • Barcelona, Marcus Rashford için Manchester United ile 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu konusunda görüşme yapacak.

Sarı-lacivertli ekipte sezon sonu için transfer çalışmalarının erkenden başlamasıyla birlikte, birçok yıldız isim gündeme gelmeye devam ediyor. Başkan Sadettin Saran'ın takviye görüşmelerinin şimdiden başladığını duyurmasının ardından Fenerbahçe'de özellikle forvet hattı için öne çıkan ilk adaylardan biri Robert Lewandowski olmuştu.

FENERBAHÇE'DE ROTA LEWANDOWSKI

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde öncelikli bölgeler arasında sol stoper, orta saha ve santrfor yer alırken, her mevki için aday listeleri büyük ölçüde netleşti. Devre arasında golcü transferi yapmayan yönetimin, sezon sonu için forvet hamlesini güçlü bir isimle gerçekleştirmeyi planladığı görülüyor.

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin gündemindeki en dikkat çekici isimlerden biri Robert Lewandowski oldu. Barcelona forması giyen Polonyalı yıldız, sarı-lacivertli kulübün 1 numaralı santrfor adayı olarak öne çıktı. Sezon sonunda hücum hattında ses getirecek bir hamle yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de, Lewandowski ismi listenin zirvesindeki yerini koruyor.

LAPORTA 5 YIL DAHA GÖREVDE

Barcelona'da kısa süre önce yapılan başkanlık seçimini mevcut başkan Joan Laporta kazandı. Ünlü avukat, bu sonuçla birlikte Katalan kulübünde 5 yıl daha başkanlık görevini sürdürecek. Seçimin ardından kulüpte yalnızca yönetim yapılanması değil, sözleşmesi sona yaklaşan bazı yıldız isimlerin geleceği de yeniden gündeme geldi.

Bu süreçte en çok konuşulan isimlerden biri Robert Lewandowski oldu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek deneyimli golcü için Barcelona yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, Joan Laporta bu konuda doğrudan açıklama yaptı.

POLONYALI YILDIZIN KADERİ BELLİ OLDU

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Robert Lewandowski'nin takımda kalmasını istediklerini söyledi. Deneyimli başkan, yıldız futbolcunun zor bir dönemde takıma katıldığını ve kulübe önemli katkı verdiğini vurguladı. Laporta, kalma isteklerini açık biçimde ortaya koyarken son kararın yalnızca kulübe bağlı olmadığını da dile getirdi.

Laporta'nın açıklamasında Lewandowski'nin geleceğinin oyuncunun kendi tercihine de bağlı olduğu net şekilde öne çıktı. Bu sözler, Polonyalı golcünün sezon sonunda vereceği kararın transfer piyasasında belirleyici olacağını bir kez daha ortaya koydu. Fenerbahçe'nin yakından takip ettiği yıldız santrforla ilgili gelişmeler böylece daha da önem kazandı.

RASHFORD DOSYASI DA GÜNDEMDE

Barcelona Başkanı Joan Laporta, yalnızca Lewandowski hakkında değil, Marcus Rashford ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. İngiliz oyuncunun 30 milyon euroluk satın alma opsiyonuna değinen Laporta, Manchester United ile kulüp açısından çok pahalı olmayacak bir anlaşma zemini arayacaklarını söyledi.

Bu açıklama, Barcelona'nın hücum hattındaki planlamasının çok yönlü şekilde sürdüğünü gösterdi. Katalan ekibinde hem mevcut yıldızların geleceği hem de yeni hamle ihtimalleri aynı anda masada tutulurken, Lewandowski'nin durumu doğal olarak transfer piyasasının en sıcak başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.

LEWANDOWSKI HALA ZİRVEDE

Robert Lewandowski, yaşına rağmen Avrupa futbolunun en dikkat çeken santrforları arasında yer almaya devam ediyor. Barcelona'dan ayrılması beklenen yıldız futbolcu, 38 yaşına yaklaşmasına rağmen kalitesiyle öne çıkıyor. Fenerbahçe'nin de bu nedenle Polonyalı golcüyü transfer listesinin en üst sıralarında tuttuğu belirtiliyor.

Bu sezon süreleri azalmış olsa da Lewandowski, 34 maçta 14 gol ve 3 asistlik katkı verdi. Hücumdaki bitiriciliği, tecrübesi ve büyük maç alışkanlığıyla dikkat çeken deneyimli santrfor, yeni sezon öncesinde transfer piyasasının en güçlü dosyalarından biri haline gelmiş durumda.

