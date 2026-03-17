Sarı-lacivertli ekipte sezon sonu için transfer çalışmalarının erkenden başlamasıyla birlikte, birçok yıldız isim gündeme gelmeye devam ediyor. Başkan Sadettin Saran'ın takviye görüşmelerinin şimdiden başladığını duyurmasının ardından Fenerbahçe'de özellikle forvet hattı için öne çıkan ilk adaylardan biri Robert Lewandowski olmuştu.
FENERBAHÇE'DE ROTA LEWANDOWSKI
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde öncelikli bölgeler arasında sol stoper, orta saha ve santrfor yer alırken, her mevki için aday listeleri büyük ölçüde netleşti. Devre arasında golcü transferi yapmayan yönetimin, sezon sonu için forvet hamlesini güçlü bir isimle gerçekleştirmeyi planladığı görülüyor.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin gündemindeki en dikkat çekici isimlerden biri Robert Lewandowski oldu. Barcelona forması giyen Polonyalı yıldız, sarı-lacivertli kulübün 1 numaralı santrfor adayı olarak öne çıktı. Sezon sonunda hücum hattında ses getirecek bir hamle yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de, Lewandowski ismi listenin zirvesindeki yerini koruyor.
LAPORTA 5 YIL DAHA GÖREVDE
Barcelona'da kısa süre önce yapılan başkanlık seçimini mevcut başkan Joan Laporta kazandı. Ünlü avukat, bu sonuçla birlikte Katalan kulübünde 5 yıl daha başkanlık görevini sürdürecek. Seçimin ardından kulüpte yalnızca yönetim yapılanması değil, sözleşmesi sona yaklaşan bazı yıldız isimlerin geleceği de yeniden gündeme geldi.
Bu süreçte en çok konuşulan isimlerden biri Robert Lewandowski oldu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek deneyimli golcü için Barcelona yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, Joan Laporta bu konuda doğrudan açıklama yaptı.
POLONYALI YILDIZIN KADERİ BELLİ OLDU
Barcelona Başkanı Joan Laporta, Robert Lewandowski'nin takımda kalmasını istediklerini söyledi. Deneyimli başkan, yıldız futbolcunun zor bir dönemde takıma katıldığını ve kulübe önemli katkı verdiğini vurguladı. Laporta, kalma isteklerini açık biçimde ortaya koyarken son kararın yalnızca kulübe bağlı olmadığını da dile getirdi.
Laporta'nın açıklamasında Lewandowski'nin geleceğinin oyuncunun kendi tercihine de bağlı olduğu net şekilde öne çıktı. Bu sözler, Polonyalı golcünün sezon sonunda vereceği kararın transfer piyasasında belirleyici olacağını bir kez daha ortaya koydu. Fenerbahçe'nin yakından takip ettiği yıldız santrforla ilgili gelişmeler böylece daha da önem kazandı.
RASHFORD DOSYASI DA GÜNDEMDE
Barcelona Başkanı Joan Laporta, yalnızca Lewandowski hakkında değil, Marcus Rashford ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. İngiliz oyuncunun 30 milyon euroluk satın alma opsiyonuna değinen Laporta, Manchester United ile kulüp açısından çok pahalı olmayacak bir anlaşma zemini arayacaklarını söyledi.
Bu açıklama, Barcelona'nın hücum hattındaki planlamasının çok yönlü şekilde sürdüğünü gösterdi. Katalan ekibinde hem mevcut yıldızların geleceği hem de yeni hamle ihtimalleri aynı anda masada tutulurken, Lewandowski'nin durumu doğal olarak transfer piyasasının en sıcak başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.
LEWANDOWSKI HALA ZİRVEDE
Robert Lewandowski, yaşına rağmen Avrupa futbolunun en dikkat çeken santrforları arasında yer almaya devam ediyor. Barcelona'dan ayrılması beklenen yıldız futbolcu, 38 yaşına yaklaşmasına rağmen kalitesiyle öne çıkıyor. Fenerbahçe'nin de bu nedenle Polonyalı golcüyü transfer listesinin en üst sıralarında tuttuğu belirtiliyor.
Bu sezon süreleri azalmış olsa da Lewandowski, 34 maçta 14 gol ve 3 asistlik katkı verdi. Hücumdaki bitiriciliği, tecrübesi ve büyük maç alışkanlığıyla dikkat çeken deneyimli santrfor, yeni sezon öncesinde transfer piyasasının en güçlü dosyalarından biri haline gelmiş durumda.