Diego Carlos'un geleceği Şampiyonlar Ligi'ne bağlı

Como, İtalya Serie A’da bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekmeye devam ederken, gözler bir yandan da Diego Carlos’un geleceğine çevrildi. Cesc Fabregas yönetiminde önemli bir çıkış yakalayan İtalyan ekibi, sezonun son bölümüne ilk 4 hedefiyle girerken, Fenerbahçe’den kiralanan deneyimli savunmacının durumuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sambacının kaderi, Şampiyonlar Ligi'ne katılım durumuna göre şekillenecek.

  • Como, Serie A'da 29 hafta sonunda 54 puanla 4. sırada yer alıyor ve sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefliyor.
  • Fenerbahçe'den kiralık olarak Como'ya transfer olan Diego Carlos'un geleceği belirsizliğini koruyor ve iki kulüp arasında resmi görüşme bulunmuyor.
  • Como'nun Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmesi halinde Diego Carlos'un bonservisinin alınması seçeneği gündeme gelebilir.
  • 33 yaşındaki Diego Carlos, bu sezon Como formasıyla Serie A'da 20, İtalya Kupası'nda 3 olmak üzere toplam 23 maçta forma giydi.
  • Cesc Fabregas yönetimindeki Como, sezonun son haftalarında hem lig sıralamasını korumayı hem de kadro planlamasını şekillendirmeyi amaçlıyor.

Serie A'da istikrarlı sonuçlar alan Como, Şampiyonlar Ligi bileti için yoluna kararlılıkla devam ediyor. Ligde ilk 4 içinde yer alan İtalyan temsilcisi, kalan haftalarda hata yapmadan sezonu bu noktada tamamlamayı hedefliyor. Takımın ligdeki konumu kadar, kiralık oyuncularla ilgili verilecek kararlar da şimdiden gündemin sıcak başlıkları arasına girdi.

COMO'DA HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ

Cesc Fabregas yönetimindeki Como, bu sezon Serie A'da ortaya koyduğu tabloyla dikkat çekti. Ligde üst sıralara yerleşen İtalyan ekibi, sezonun en dikkat çeken çıkışlarından birine imza atarken, kalan haftalarda da bu çizgiyi korumayı amaçlıyor.

29 hafta sonunda topladığı 54 puanla 4. sırada yer alan Como, sezonu aynı noktada bitirmesi halinde doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edecek. Bu nedenle takımın önündeki süreç, yalnızca lig sıralaması açısından değil, kadro planlaması bakımından da büyük önem taşıyor.

DIEGO CARLOS'UN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Sezon başında savunma hattını güçlendirmek isteyen Como, Diego Carlos'u Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Deneyimli stoper, sezon boyunca takımın savunma rotasyonunda önemli isimlerden biri olarak görev aldı.

Buna rağmen Brezilyalı futbolcunun gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği henüz netleşmiş değil. İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, Como ile Fenerbahçe arasında şu an için resmi düzeyde yapılmış bir görüşme bulunmuyor. Bu durum, oyuncunun geleceğiyle ilgili sürecin sezon sonuna bırakıldığını gösteriyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİ TRANSFERİ ETKİLEYEBİLİR

Diego Carlos dosyasında belirleyici unsurun Como'nun sezonu nasıl tamamlayacağı olabileceği ifade ediliyor. İtalyan ekibinin ligi ilk 4 içinde bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde etmesi halinde, tecrübeli savunmacının bonservisinin alınması seçeneğinin masaya gelebileceği belirtiliyor.

Bu ihtimal, Como'nun sportif başarısının doğrudan transfer planlamasına da etki edebileceğini ortaya koyuyor. Şampiyonlar Ligi hedefinin gerçekleşmesi durumunda kulübün kadro istikrarını korumak adına Diego Carlos için daha somut bir adım atabileceği konuşuluyor.

DIEGO CARLOS'TAN 23 MAÇLIK KATKI

33 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, bu sezon Como formasıyla toplam 23 karşılaşmada görev yaptı. Serie A'da 20, İtalya Kupası'nda ise 3 maçta sahaya çıkan deneyimli futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

Savunmadaki tecrübesiyle öne çıkan Diego Carlos, sezon boyunca takımın önemli parçalarından biri oldu. Como'nun ilk 4 yarışında kalmayı sürdürdüğü süreçte, oyuncunun performansı da kulübün gelecek planlamasında dikkatle değerlendirilen başlıklardan biri haline geldi.

GÖZLER SEZON SONUNA ÇEVRİLDİ

Como'da hem Şampiyonlar Ligi hedefi hem de Diego Carlos'un geleceği artık sezonun son haftalarında şekillenecek. Cesc Fabregas yönetiminde güçlü bir ivme yakalayan İtalyan ekibi, ligdeki yerini korumaya çalışırken, Fenerbahçe'den kiralanan savunmacı için verilecek karar da merakla bekleniyor.

