Como, Serie A'da 29 hafta sonunda 54 puanla 4. sırada yer alıyor ve sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'den kiralık olarak Como'ya transfer olan Diego Carlos'un geleceği belirsizliğini koruyor ve iki kulüp arasında resmi görüşme bulunmuyor.

Como'nun Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmesi halinde Diego Carlos'un bonservisinin alınması seçeneği gündeme gelebilir.

33 yaşındaki Diego Carlos, bu sezon Como formasıyla Serie A'da 20, İtalya Kupası'nda 3 olmak üzere toplam 23 maçta forma giydi.

Cesc Fabregas yönetimindeki Como, sezonun son haftalarında hem lig sıralamasını korumayı hem de kadro planlamasını şekillendirmeyi amaçlıyor.

Serie A'da istikrarlı sonuçlar alan Como, Şampiyonlar Ligi bileti için yoluna kararlılıkla devam ediyor. Ligde ilk 4 içinde yer alan İtalyan temsilcisi, kalan haftalarda hata yapmadan sezonu bu noktada tamamlamayı hedefliyor. Takımın ligdeki konumu kadar, kiralık oyuncularla ilgili verilecek kararlar da şimdiden gündemin sıcak başlıkları arasına girdi.

COMO'DA HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ Cesc Fabregas yönetimindeki Como, bu sezon Serie A'da ortaya koyduğu tabloyla dikkat çekti. Ligde üst sıralara yerleşen İtalyan ekibi, sezonun en dikkat çeken çıkışlarından birine imza atarken, kalan haftalarda da bu çizgiyi korumayı amaçlıyor. 29 hafta sonunda topladığı 54 puanla 4. sırada yer alan Como, sezonu aynı noktada bitirmesi halinde doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edecek. Bu nedenle takımın önündeki süreç, yalnızca lig sıralaması açısından değil, kadro planlaması bakımından da büyük önem taşıyor.