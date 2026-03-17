Arne Slot'tan Galatasaray maçı öncesi rövanş mesajı! Sakat oyuncularda son durum

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray ile oynanacak kritik mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam, hem sakatlık durumu bulunan oyuncularla ilgili son bilgileri paylaştı hem de Anfield’da oynanacak rövanş öncesi takımının yaklaşımını anlattı.

Arne Slot'tan Galatasaray maçı öncesi rövanş mesajı! Sakat oyuncularda son durum
  • Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Joe Gomez'in son antrenmanda ağrılar yaşadığını ve maç saatine doğru durumunun netleşeceğini açıkladı.
  • Slot, Galatasaray'a karşı iki maçı da kaybettiklerini hatırlatarak bu kez Anfield'da taraftar desteğiyle fark yaratmayı hedeflediklerini belirtti.
  • Liverpool çalıştırıcısı, Galatasaray'ın her iki maçta da iyi oynadığını ve galibiyetlerin tesadüf olmadığını ifade etti.
  • Slot, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Galatasaray karşısında galibiyetin garanti olmadığını vurguladı.
  • Hollandalı teknik adam, Alexander Isak'ın da rövanş maçında hazır olmadığı bilgisini paylaştı.

Arne Slot, son idmanda takımla birlikte yer almayan Joe Gomez'in durumuyla ilgili gelen soruya da yanıt verdi. Tecrübeli teknik adam, İngiliz savunmacının antrenmana çıkabilecek durumda olmadığını söyledi. Son karşılaşmanın ardından ağrılar yaşadığını belirten Slot, oyuncusunu riske atmak istemediklerini ifade etti.

Hollandalı çalıştırıcı, Joe Gomez'in son durumunun maç saatine doğru daha net hale geleceğini vurguladı. Savunma hattındaki bu belirsizlik, Liverpool cephesinde rövanş öncesi dikkat çeken gelişmelerden biri oldu. Slot'un açıklamalarında Isak'ın da hazır olmadığı bilgisi öne çıktı.

Arne Slot'tan Galatasaray maçı öncesi rövanş mesajı! Sakat oyuncularda son durum-2

LIVERPOOL'DA GÖZLER RÖVANŞA ÇEVRİLDİ

Galatasaray eşleşmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Arne Slot, takımının çok zorlu bir maç oynayacağını söyledi. Sarı-kırmızılı ekibe karşı iki kez sahaya çıktıklarını ve iki maçı da kaybettiklerini hatırlatan Liverpool teknik direktörü, bu kez Anfield'da olacaklarını vurguladı.

Slot, taraftar desteğinin takım üzerinde önemli bir etkisi olacağını belirtti. Oyuncularının savaşmaya hazır olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, özellikle zorlu anlarda takımının gösterdiği reaksiyonun önemli olduğunu dile getirdi.

Arne Slot'tan Galatasaray maçı öncesi rövanş mesajı! Sakat oyuncularda son durum-3

ANFIELD VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Arne Slot'un açıklamalarında en dikkat çeken başlıklardan biri Anfield etkisi oldu. Liverpool'un kendi sahasında çok daha güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Hollandalı teknik adam, bu farkı Galatasaray karşısında göstermeleri gerektiğini söyledi.

Slot, Şampiyonlar Ligi'nde bu aşamaya gelmelerinin tesadüf olmadığını da dile getirdi. Anfield'da daha önce büyük maçlar kazandıklarını hatırlatan Liverpool çalıştırıcısı, takımının çeyrek finale kalmayı hak ettiğine inandığını belirtti.

Arne Slot'tan Galatasaray maçı öncesi rövanş mesajı! Sakat oyuncularda son durum-4

GALATASARAY İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Arne Slot, Galatasaray'ın iki maçta da galibiyete ulaşmasının nedenini yalnızca saha avantajına bağlamadı. Sarı-kırmızılı ekibin çok iyi oynadığını ve iki karşılaşmanın da sert geçtiğini ifade eden deneyimli teknik adam, maçların detaylarla şekillendiğini söyledi.

Galatasaray'ın ortaya koyduğu performansa dikkat çeken Slot, rövanş öncesinde ayrıntılar üzerinde daha fazla çalıştıklarını belirtti.

Arne Slot'tan Galatasaray maçı öncesi rövanş mesajı! Sakat oyuncularda son durum-5

GALİBİYET GARANTİ DEĞİL MESAJI

Liverpool Teknik Direktörü, Galatasaray karşısında galibiyetin kesinmiş gibi değerlendirilemeyeceğini de net ifadelerle anlattı. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin söz konusu olduğunu belirten Arne Slot, bu aşamanın kendisi için de ayrı bir önem taşıdığını ifade etti.

Rövanşın ardından Brighton gibi zorlu bir rakiple karşılaşacak olmalarına rağmen, tüm odaklarının Galatasaray maçında olduğunu gösteren Slot, rakiplerine karşı asla sonucu garanti görmediklerini söyledi. Liverpool cephesinden verilen bu mesaj, rövanş öncesinde mücadele seviyesinin ne kadar yüksek olacağını bir kez daha ortaya koydu.

