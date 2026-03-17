Liverpool çalıştırıcısı, Galatasaray'ın her iki maçta da iyi oynadığını ve galibiyetlerin tesadüf olmadığını ifade etti.

Slot, Galatasaray'a karşı iki maçı da kaybettiklerini hatırlatarak bu kez Anfield'da taraftar desteğiyle fark yaratmayı hedeflediklerini belirtti.

Hollandalı çalıştırıcı, Joe Gomez'in son durumunun maç saatine doğru daha net hale geleceğini vurguladı. Savunma hattındaki bu belirsizlik, Liverpool cephesinde rövanş öncesi dikkat çeken gelişmelerden biri oldu. Slot'un açıklamalarında Isak'ın da hazır olmadığı bilgisi öne çıktı.

Arne Slot, son idmanda takımla birlikte yer almayan Joe Gomez'in durumuyla ilgili gelen soruya da yanıt verdi. Tecrübeli teknik adam, İngiliz savunmacının antrenmana çıkabilecek durumda olmadığını söyledi. Son karşılaşmanın ardından ağrılar yaşadığını belirten Slot, oyuncusunu riske atmak istemediklerini ifade etti.

LIVERPOOL'DA GÖZLER RÖVANŞA ÇEVRİLDİ

Galatasaray eşleşmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Arne Slot, takımının çok zorlu bir maç oynayacağını söyledi. Sarı-kırmızılı ekibe karşı iki kez sahaya çıktıklarını ve iki maçı da kaybettiklerini hatırlatan Liverpool teknik direktörü, bu kez Anfield'da olacaklarını vurguladı.

Slot, taraftar desteğinin takım üzerinde önemli bir etkisi olacağını belirtti. Oyuncularının savaşmaya hazır olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, özellikle zorlu anlarda takımının gösterdiği reaksiyonun önemli olduğunu dile getirdi.