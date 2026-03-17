Arne Slot, son idmanda takımla birlikte yer almayan Joe Gomez'in durumuyla ilgili gelen soruya da yanıt verdi. Tecrübeli teknik adam, İngiliz savunmacının antrenmana çıkabilecek durumda olmadığını söyledi. Son karşılaşmanın ardından ağrılar yaşadığını belirten Slot, oyuncusunu riske atmak istemediklerini ifade etti.
Hollandalı çalıştırıcı, Joe Gomez'in son durumunun maç saatine doğru daha net hale geleceğini vurguladı. Savunma hattındaki bu belirsizlik, Liverpool cephesinde rövanş öncesi dikkat çeken gelişmelerden biri oldu. Slot'un açıklamalarında Isak'ın da hazır olmadığı bilgisi öne çıktı.
LIVERPOOL'DA GÖZLER RÖVANŞA ÇEVRİLDİ
Galatasaray eşleşmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Arne Slot, takımının çok zorlu bir maç oynayacağını söyledi. Sarı-kırmızılı ekibe karşı iki kez sahaya çıktıklarını ve iki maçı da kaybettiklerini hatırlatan Liverpool teknik direktörü, bu kez Anfield'da olacaklarını vurguladı.
Slot, taraftar desteğinin takım üzerinde önemli bir etkisi olacağını belirtti. Oyuncularının savaşmaya hazır olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, özellikle zorlu anlarda takımının gösterdiği reaksiyonun önemli olduğunu dile getirdi.
ANFIELD VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ
Arne Slot'un açıklamalarında en dikkat çeken başlıklardan biri Anfield etkisi oldu. Liverpool'un kendi sahasında çok daha güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Hollandalı teknik adam, bu farkı Galatasaray karşısında göstermeleri gerektiğini söyledi.
Slot, Şampiyonlar Ligi'nde bu aşamaya gelmelerinin tesadüf olmadığını da dile getirdi. Anfield'da daha önce büyük maçlar kazandıklarını hatırlatan Liverpool çalıştırıcısı, takımının çeyrek finale kalmayı hak ettiğine inandığını belirtti.
GALATASARAY İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Arne Slot, Galatasaray'ın iki maçta da galibiyete ulaşmasının nedenini yalnızca saha avantajına bağlamadı. Sarı-kırmızılı ekibin çok iyi oynadığını ve iki karşılaşmanın da sert geçtiğini ifade eden deneyimli teknik adam, maçların detaylarla şekillendiğini söyledi.
Galatasaray'ın ortaya koyduğu performansa dikkat çeken Slot, rövanş öncesinde ayrıntılar üzerinde daha fazla çalıştıklarını belirtti.
GALİBİYET GARANTİ DEĞİL MESAJI
Liverpool Teknik Direktörü, Galatasaray karşısında galibiyetin kesinmiş gibi değerlendirilemeyeceğini de net ifadelerle anlattı. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin söz konusu olduğunu belirten Arne Slot, bu aşamanın kendisi için de ayrı bir önem taşıdığını ifade etti.
Rövanşın ardından Brighton gibi zorlu bir rakiple karşılaşacak olmalarına rağmen, tüm odaklarının Galatasaray maçında olduğunu gösteren Slot, rakiplerine karşı asla sonucu garanti görmediklerini söyledi. Liverpool cephesinden verilen bu mesaj, rövanş öncesinde mücadele seviyesinin ne kadar yüksek olacağını bir kez daha ortaya koydu.