Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekkeyönetiminde büyük başarılara imza atıyor. Bordo-mavililer, bu sezon oluşturduğu mütevazı kadroyla ezeli rakipleri karşısında dikkat çekici sonuçlara imza attı. Karadeniz Fırtınası, Çaykur Rizespor maçını kazanarak Süper Lig'de 57 puana ulaştı ve transfere milyon Euro'lar harcayan Fenerbahçe'yi yakaladı.

Trabzonspor, Süper Lig'de 26. haftalar baz alındığında tarihinin en başarılı 4 sezonundan birini yaşıyor.Karadeniz ekibi, 1995-96 sezonunun ilk 26 haftasında 64 puantopladı. Şampiyon olduğu 2021-22'de ise 63 puanı hanesine yazdırdı. 2010-11'in ilk 26 haftasında 60 puana ulaştı. Bu sezon ise Fatih Tekke yönetiminde ilk 26 haftada hanesine 57 puanı yazdırmayı başardı.

Haber: Yunus Emre Sel