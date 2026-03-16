CANLI YAYIN
Geri

TFF 26. haftanın VAR kayıtlarını paylaştı: Koita’nın kırmızı kartında neler konuşuldu?

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’de 26. haftada oynanan karşılaşmalara ait VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan görüntüler arasında Gençlerbirliği - Beşiktaş maçında Sekou Koita’nın kırmızı kart gördüğü pozisyona ait hakem ve VAR diyaloğu da yer aldı.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
Koita’nın kırmızı kartında perde arkası (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

TFF tarafından yayımlanan görüntülerde pozisyon sırasında hakem ile VAR odası arasındaki diyalog şu şekilde kaydedildi:

VAR: "Potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum."
VAR:"Temas anını gösteriyorum hocam."
Yasin Kol:"Evet geldim."
VAR:"Top yok. Topun olmadığını gör."
Yasin Kol: "Tamam. Başka açı verir misin?"
VAR: "Geniş açıdan normal hızla seyrettireceğim."
Yasin Kol: "Tamam benim için. Ben gördüm."

İŞTE HAFTANIN VAR KAYITLARI

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler