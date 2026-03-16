Paylaşılan diyalogda, VAR odasının hakem Yasin Kol'a potansiyel kırmızı kart için pozisyonu incelemesini tavsiye ettiği görüldü.

Paylaşılan kayıtlar arasında Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada Sekou Koita'nın kırmızı kart gördüğü pozisyona ilişkin VAR konuşmaları da yer aldı.

Koita’nın kırmızı kartında perde arkası (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

TFF tarafından yayımlanan görüntülerde pozisyon sırasında hakem ile VAR odası arasındaki diyalog şu şekilde kaydedildi:

VAR: "Potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum."

VAR:"Temas anını gösteriyorum hocam."

Yasin Kol:"Evet geldim."

VAR:"Top yok. Topun olmadığını gör."

Yasin Kol: "Tamam. Başka açı verir misin?"

VAR: "Geniş açıdan normal hızla seyrettireceğim."

Yasin Kol: "Tamam benim için. Ben gördüm."

İŞTE HAFTANIN VAR KAYITLARI