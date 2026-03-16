Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 26. haftada oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını yayımladı.
Paylaşılan kayıtlar arasında Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada Sekou Koita'nın kırmızı kart gördüğü pozisyona ilişkin VAR konuşmaları da yer aldı.
TFF tarafından yayımlanan görüntülerde pozisyon sırasında hakem ile VAR odası arasındaki diyalog şu şekilde kaydedildi:
VAR: "Potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum."
VAR:"Temas anını gösteriyorum hocam."
Yasin Kol:"Evet geldim."
VAR:"Top yok. Topun olmadığını gör."
Yasin Kol: "Tamam. Başka açı verir misin?"
VAR: "Geniş açıdan normal hızla seyrettireceğim."
Yasin Kol: "Tamam benim için. Ben gördüm."
