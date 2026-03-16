Hakem Halil Umut Meler, Kayserispor - Fatih Karagümrük müsabakasında görev yapacak.

Eyüpspor ile Trabzonspor arasındaki maçı Oğuzhan Çakır yönetecek.

Fenerbahçe ile Gaziantep GK arasında oynanacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), internet sitesinden yaptığı açıklamayla Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu. Ligde 27. hafta müsabakaları yarın başlayacak, 18 Mart Çarşamba ve 19 Mart Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.