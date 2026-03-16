Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), internet sitesinden yaptığı açıklamayla Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu. Ligde 27. hafta müsabakaları yarın başlayacak, 18 Mart Çarşamba ve 19 Mart Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.
Süper Lig'de 27. haftanın programı ve müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Fenerbahçe - Gaziantep GK: Kadir Sağlam
18 Mart Çarşamba
16.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor: Yiğit Arslan
20.00 RAMS Başakşehir - Antalyaspor: Reşat Onur Coşkunses
20.00 Eyüpspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
19 Mart Perşembe
16.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
20.00 Konyaspor - Gençlerbirliği: Ali Yılmaz
20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Batuhan Kolak