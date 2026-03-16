Süper Lig’de 27. hafta hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 27. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemleri açıkladı. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe – Gaziantep FK karşılaşmasını Kadir Sağlam, Beşiktaş – Kasımpaşa mücadelesini ise Batuhan Kolak yönetecek. Süper Lig’de 27. hafta karşılaşmaları yarın başlayacak ve 18 Mart Çarşamba ile 19 Mart Perşembe günü oynanacak maçlarla devam edecek.

  • Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 27. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
  • Fenerbahçe ile Gaziantep GK arasında oynanacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
  • Beşiktaş - Kasımpaşa karşılaşmasına hakem Batuhan Kolak atandı.
  • Eyüpspor ile Trabzonspor arasındaki maçı Oğuzhan Çakır yönetecek.
  • Hakem Halil Umut Meler, Kayserispor - Fatih Karagümrük müsabakasında görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), internet sitesinden yaptığı açıklamayla Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu. Ligde 27. hafta müsabakaları yarın başlayacak, 18 Mart Çarşamba ve 19 Mart Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.

Haftanın hakemleri belli oldu (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

Süper Lig'de 27. haftanın programı ve müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Fenerbahçe - Gaziantep GK: Kadir Sağlam

18 Mart Çarşamba

16.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor: Yiğit Arslan
20.00 RAMS Başakşehir - Antalyaspor: Reşat Onur Coşkunses
20.00 Eyüpspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

19 Mart Perşembe

16.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
20.00 Konyaspor - Gençlerbirliği: Ali Yılmaz
20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Batuhan Kolak

