

"DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK İSTİYORUM"

Neymar, yaptığı açıklamada milli takıma dönme hedefini açık şekilde ifade etti. Brezilyalı futbolcu, "Milli takıma dönmek ve Dünya Kupası'nda oynamak istiyorum." dedi.

Bu kararın yalnızca kendisine bağlı olmadığını vurgulayan Neymar, "Bu bana bağlı değil. Orada olsam da olmasam da her zaman Brezilya'yı destekleyeceğim." ifadelerini kullandı.