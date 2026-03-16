Neymar’dan milli takım mesajı

Santos forması giyen Neymar, Brezilya Milli Takımı’na dönmek istediğini açıkladı. Deneyimli futbolcu, Dünya Kupası’nda forma giymeyi hedeflediğini söyledi.

Santos'ta kariyerini sürdüren Neymar, Brezilya Milli Takımı'na geri dönme isteğini dile getirdi. 34 yaşındaki yıldız futbolcu, yeniden milli formayı giymek ve Dünya Kupası'nda yer almak istediğini belirtti.

"DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK İSTİYORUM"

Neymar, yaptığı açıklamada milli takıma dönme hedefini açık şekilde ifade etti. Brezilyalı futbolcu, "Milli takıma dönmek ve Dünya Kupası'nda oynamak istiyorum." dedi.

Bu kararın yalnızca kendisine bağlı olmadığını vurgulayan Neymar, "Bu bana bağlı değil. Orada olsam da olmasam da her zaman Brezilya'yı destekleyeceğim." ifadelerini kullandı.

ANCELOTTI'DEN DAVET BEKLİYOR

Santos formasıyla bu sezon 4 maçta görev alan Neymar, 2 gol ve 2 asist kaydetti. Deneyimli futbolcu, son olarak Ekim 2023'te Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer almıştı.

Neymar'ın teknik direktör Carlo Ancelotti'den davet alması halinde yaklaşık 2.5 yıl sonra yeniden milli formayı giymesi bekleniyor.

