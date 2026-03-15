Maçın ilk bölümünde iki takım da kontrollü bir görüntü sergiledi. Orta sahada yaşanan mücadele ön plana çıkarken, ikinci yarıyla birlikte tempo yükseldi. Manchester United, özellikle hücumda bulduğu etkili anları iyi değerlendirdi ve Aston Villa karşısında sonuca gitmeyi başardı.
CASEMIRO PERDEYİ AÇTI
Manchester United, aradığı golü 53. dakikada Casemiro ile buldu. Brezilyalı orta saha oyuncusu, takımını 1-0 öne geçirerek Old Trafford tribünlerini ayağa kaldırdı. Bu golün ardından ev sahibi ekip skor avantajını eline alırken Aston Villa da oyunda dengeyi yeniden kurmak için ileri çıkmaya başladı.
Konuk ekip, karşılaşmada geri dönüş için baskısını artırırken 64. dakikada Ross Barkley sahneye çıktı. Aston Villa, bu golle skora denge getirdi ve maç yeniden tamamen açık hale geldi. Barkley'nin golü, mücadelede heyecanın daha da yükselmesine neden oldu.
MANCHESTER UNITED İKİNCİ YARIDA VURDU
Aston Villa'nın beraberlik golünün ardından Manchester United, oyunun kontrolünü yeniden ele geçirdi. Ev sahibi ekip, 71. dakikada Matheus Cunha'nın golüyle bir kez daha öne geçti. Bu gol, mücadelede psikolojik üstünlüğün yeniden Manchester United tarafına geçmesini sağladı.
Karşılaşmanın son bölümünde Aston Villa beraberlik için risk alırken, Manchester United boş alanları değerlendirmeyi başardı. 81. dakikada Benjamin Sesko'nun fileleri havalandırmasıyla fark ikiye çıktı. Bu golle birlikte ev sahibi ekip sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
BRUNO FERNANDES'TEN TARİHİ KATKI
Manchester United'da gecenin öne çıkan isimlerinden biri Bruno Fernandes oldu. Portekizli yıldız, takımının attığı ilk iki golde de asist yaparak maçın belirleyici oyuncularından biri haline geldi. Bu performansıyla birlikte Bruno Fernandes, Premier Lig'de bu sezon 16 asiste ulaştı.
Tecrübeli futbolcu, bu rakamla Manchester United tarihinde ligde bir sezonda en fazla asist yapan oyuncu konumuna yükseldi. Bruno Fernandes, daha önce David Beckham'a ait olan 15 asistlik sayıyı geride bırakarak kulüp tarihine geçti. Old Trafford'daki mücadele, yalnızca üç puanla değil, aynı zamanda önemli bir bireysel rekorla da hatırlanacak bir gece oldu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ YARIŞINDA KRİTİK SONUÇ
Premier Lig'de geçen hafta Newcastle United deplasmanında mağlup olan Manchester United, bu sonuçla birlikte yeniden toparlandı. Bir haftalık aranın ardından kazanan Kırmızı Şeytanlar, üst sıralar için yarışta kritik bir galibiyet aldı. Aston Villa ise son haftalardaki puan kayıplarına bir yenisini daha ekledi.
Bu sonucun ardından Manchester United puanını 54'e yükseltti. Şampiyonlar Ligi potasını hedefleyen ev sahibi ekip, yarışta iddiasını sürdürdü. Aston Villa ise 51 puanda kaldı ve galibiyet hasreti dört maça çıktı. Zirve yarışı kadar Avrupa kupaları hattındaki çekişme açısından da bu maç haftanın en önemli sonuçlarından biri oldu.
GÖZLER GELECEK HAFTAYA ÇEVRİLDİ
Manchester United, ligin bir sonraki haftasında Bournemouth deplasmanına çıkacak. Aldığı galibiyetin moralini taşımak isteyen İngiliz devi, dış sahada da serisini sürdürmeyi hedefleyecek. Aston Villa ise kendi sahasında West Ham United'ı ağırlayacak.
Old Trafford'da oynanan mücadele, hem skor hem de Bruno Fernandes'in ulaştığı rekor nedeniyle Premier Lig haftasının öne çıkan maçlarından biri oldu. Manchester United, taraftarı önünde aldığı 3-1'lik galibiyetle hem puan hanesini güçlendirdi hem de kritik virajda önemli bir mesaj verdi.