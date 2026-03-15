Manchester United, Old Trafford'da Aston Villa'yı 3-1 mağlup ederek puanını 54'e yükseltti.

Bruno Fernandes, Manchester United'ın ilk iki golünde asist yaparak Premier Lig'de bir sezonda 16 asiste ulaştı ve David Beckham'ın 15 asistlik kulüp rekorunu kırdı.

Casemiro 53. dakikada Manchester United'ı 1-0 öne geçirirken, Matheus Cunha 71. dakikada ve Benjamin Sesko 81. dakikada diğer golleri kaydetti.

Aston Villa'da Ross Barkley 64. dakikada skoru 1-1'e getirdi ancak takımı galibiyet hasretini dört maça çıkardı.

Manchester United gelecek hafta Bournemouth deplasmanına giderken, Aston Villa kendi sahasında West Ham United'ı ağırlayacak.

Maçın ilk bölümünde iki takım da kontrollü bir görüntü sergiledi. Orta sahada yaşanan mücadele ön plana çıkarken, ikinci yarıyla birlikte tempo yükseldi. Manchester United, özellikle hücumda bulduğu etkili anları iyi değerlendirdi ve Aston Villa karşısında sonuca gitmeyi başardı. CASEMIRO PERDEYİ AÇTI Manchester United, aradığı golü 53. dakikada Casemiro ile buldu. Brezilyalı orta saha oyuncusu, takımını 1-0 öne geçirerek Old Trafford tribünlerini ayağa kaldırdı. Bu golün ardından ev sahibi ekip skor avantajını eline alırken Aston Villa da oyunda dengeyi yeniden kurmak için ileri çıkmaya başladı. Konuk ekip, karşılaşmada geri dönüş için baskısını artırırken 64. dakikada Ross Barkley sahneye çıktı. Aston Villa, bu golle skora denge getirdi ve maç yeniden tamamen açık hale geldi. Barkley'nin golü, mücadelede heyecanın daha da yükselmesine neden oldu.

MANCHESTER UNITED İKİNCİ YARIDA VURDU Aston Villa'nın beraberlik golünün ardından Manchester United, oyunun kontrolünü yeniden ele geçirdi. Ev sahibi ekip, 71. dakikada Matheus Cunha'nın golüyle bir kez daha öne geçti. Bu gol, mücadelede psikolojik üstünlüğün yeniden Manchester United tarafına geçmesini sağladı. Karşılaşmanın son bölümünde Aston Villa beraberlik için risk alırken, Manchester United boş alanları değerlendirmeyi başardı. 81. dakikada Benjamin Sesko'nun fileleri havalandırmasıyla fark ikiye çıktı. Bu golle birlikte ev sahibi ekip sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. BRUNO FERNANDES'TEN TARİHİ KATKI Manchester United'da gecenin öne çıkan isimlerinden biri Bruno Fernandes oldu. Portekizli yıldız, takımının attığı ilk iki golde de asist yaparak maçın belirleyici oyuncularından biri haline geldi. Bu performansıyla birlikte Bruno Fernandes, Premier Lig'de bu sezon 16 asiste ulaştı. Tecrübeli futbolcu, bu rakamla Manchester United tarihinde ligde bir sezonda en fazla asist yapan oyuncu konumuna yükseldi. Bruno Fernandes, daha önce David Beckham'a ait olan 15 asistlik sayıyı geride bırakarak kulüp tarihine geçti. Old Trafford'daki mücadele, yalnızca üç puanla değil, aynı zamanda önemli bir bireysel rekorla da hatırlanacak bir gece oldu.