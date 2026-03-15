Dani Olmo 38. dakikada ve Joao Cancelo 60. dakikada Barcelona'nın diğer gollerini kaydetti.

Barcelona, Sevilla'yı Camp Nou'da 5-2 mağlup ederek La Liga'daki liderliğini sürdürdü ve Real Madrid ile arasındaki farkı 4 puana çıkardı.

Dakikalar 21'i gösterdiğinde bu kez bir kez daha sahneye çıkan Raphinha, penaltıdan fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi ekip, üst üste bulduğu gollerle mücadelede rahat bir görüntü sergilerken, Sevilla savunması Barcelona'nın hücum gücü karşısında zorlandı.

Barcelona, karşılaşmanın 9. dakikasında Raphinha'nın golüyle öne geçti. Bu golle birlikte oyunun temposunu istediği seviyeye taşıyan Katalan ekibi, rakip yarı alanda kurduğu baskının karşılığını kısa sürede aldı. Sevilla savunmasına zor anlar yaşatan Barcelona, üstünlüğünü pekiştirmek için ataklarını sürdürdü.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Barcelona, henüz ilk bölümde oyunun kontrolünü eline aldı. Hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çeken ev sahibi ekip, bulduğu erken gollerle skoru lehine çevirdi ve maçın geri kalanında üstünlüğünü korumayı başardı. Sevilla ise zaman zaman etkili olmaya çalışsa da güçlü rakibi karşısında istediği sonucu alamadı.

RAPHINHA VE OLMO SKORA DAMGA VURDU

Barcelona'nın baskısı ilk yarının ilerleyen bölümünde de devam etti. Katalan ekibi, 38. dakikada Dani Olmo'nun golüyle farkı üçe çıkardı ve mücadelede kontrolü tamamen eline aldı. Hücumdaki etkili oyununu sürdüren Barcelona, ilk yarıda skor üstünlüğünü net biçimde hissettirdi.

Sevilla ise ilk yarının uzatma anlarında farkı azaltmayı başardı. Konuk ekibin golü 45+3. dakikada Joaquin Sanchez'ten geldi. Bu gol, ilk yarının skorunu belirlerken Sevilla adına ikinci devre öncesi umutları canlı tuttu.

RAPHINHA HAT-TRICK YAPTI

İkinci yarıya da etkili başlayan Barcelona, 51. dakikada bir kez daha Raphinha ile golü buldu. Brezilyalı yıldız böylece karşılaşmadaki üçüncü golünü kaydetti ve hat-trick yaptı. Raphinha'nın bu performansı, Barcelona'nın hücum hattındaki etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Barcelona, bu golden kısa süre sonra farkı daha da açtı. Dakikalar 60'ı gösterdiğinde Joao Cancelo fileleri havalandırdı ve skor 5-1'e geldi. Ev sahibi ekip, bu golle birlikte mücadelede tamamen rahatladı ve kalan dakikalarda oyunu kontrol altında tutarak galibiyete uzandı.

Sevilla'nın maçtaki ikinci golü ise 90+2. dakikada Djibril Sow'dan geldi. Ancak bu gol, karşılaşmanın sonucunu değiştirmedi ve Barcelona sahadan 5-2'lik net galibiyetle ayrıldı.