Anadolu Efes Beşiktaş karşısında hata yapmadı: 89-80 | MAÇ SONUCU

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında Beşiktaş GAIN’i 89-80 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan karşılaşmada lacivert-beyazlı ekip, maç boyunca ortaya koyduğu etkili performansla parkeden kazanarak ayrıldı. Mücadele, haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşmaları arasında yer alırken, Anadolu Efes sahasında hata yapmadı.

  • Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Beşiktaş GAIN'i 89-80 mağlup etti.
  • Anadolu Efes bu galibiyetle ligdeki 14. zaferine ulaşırken, Beşiktaş GAIN 4. mağlubiyetini aldı.
  • Anadolu Efes gelecek hafta Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak.
  • Beşiktaş GAIN gelecek hafta Trabzonspor'u sahasında konuk edecek.

Karşılaşmanın ilk anlarından itibaren iki takım da oyuna yüksek tempoyla başladı. Hücumda üretken olmaya çalışan taraflar, savunmada da sert bir mücadele ortaya koydu. Ancak maçın ilerleyen bölümünde Anadolu Efes, oyunun kontrolünü eline alarak üstünlüğünü skora yansıtmayı başardı. Beşiktaş GAIN ise güçlü rakibi karşısında farkı kapatmak için çaba gösterse de istediği sonucu alamadı.

ANADOLU EFES SAHASINDA KAZANDI

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde taraftarı önüne çıkan Anadolu Efes, Beşiktaş GAIN karşısında 89-80'lik skorla sahadan galip ayrıldı. Lacivert-beyazlı ekip, maçın kritik bölümlerinde yakaladığı ritimle sonuca gitmeyi başardı. Özellikle hücumdaki etkinliği ve savunmadaki direnciyle öne çıkan Anadolu Efes, haftayı önemli bir zaferle kapattı.

Beşiktaş GAIN ise deplasmanda güçlü rakibi karşısında direnç göstermeye çalıştı. Siyah-beyazlı ekip, maç boyunca oyunun içinde kalmak adına mücadele etti ancak Anadolu Efes'in skor üstünlüğünü ele geçirdiği anlarda istediği karşılığı veremedi. Böylece parkeden 89-80'lik mağlubiyetle ayrıldı.

ANADOLU EFES 14. GALİBİYETİNE ULAŞTI

Bu sonucun ardından Anadolu Efes, ligdeki 14. galibiyetini elde etti. Sezonun kritik haftalarına girilirken alınan bu sonuç, lacivert-beyazlı ekip adına büyük önem taşıdı. İç sahada kazanılan bu mücadeleyle birlikte Anadolu Efes, üst sıralardaki iddiasını sürdürdü.

Beşiktaş GAIN ise bu sonuçla ligdeki 4. mağlubiyetini yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda aldığı bu yenilgiyle haftayı kayıpla kapattı. Mücadele sonunda oluşan tablo, ligin zirve hattındaki rekabet açısından da dikkat çekti.

GÖZLER GELECEK HAFTAYA ÇEVRİLDİ

Anadolu Efes, ligin bir sonraki haftasında Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlı ekip, elde ettiği galibiyetin ardından yeni haftaya moralli girmeyi hedefliyor. Takımın ortaya koyduğu performans, gelecek maç öncesinde olumlu bir görüntü oluşturdu.

Beşiktaş GAIN ise gelecek hafta Trabzonspor'u sahasında konuk edecek. Siyah-beyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından kendi taraftarı önünde yeniden çıkış yakalamak isteyecek.

