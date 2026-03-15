İlk yarının kalan bölümünde ev sahibi ekip topa daha fazla sahip olmaya yönelse de Celta Vigo savunması hata yapmadı. Böylece ilk 45 dakika, konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Mücadelenin 4. dakikasında Celta Vigo, Ferran Jutlga'nın golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın başında gelen bu gol, konuk ekibin oyuna daha rahat yerleşmesini sağladı. Real Betis ise erken gelen bu skorun ardından rakip yarı sahada baskısını artırmaya çalıştı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, erken bulduğu golle oyunun yönünü ilk dakikalarda değiştirdi. Ev sahibi Real Betis ise ilk yarıda aradığı eşitlik golünü bulamazken, ikinci yarının başında skoru yeniden dengeye getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet golü için fırsat arasa da mücadelede başka gol sesi çıkmadı.

Real Betis cephesinde dikkat çeken ayrıntılardan biri de Sofyan Amrabat'ın süre almaması oldu. Karşılaşmada forma şansı bulamayan deneyimli futbolcu, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Beraberlik golünün ardından oyun temposu yükseldi. Her iki ekip de üç puanı getirecek gol için ileri çıkarken, savunmalarda verilen mücadele öne çıktı. Maçın kalan bölümünde başka gol olmayınca taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

İkinci yarıya daha istekli başlayan Real Betis, aradığı golü 49. dakikada buldu. Hector Bellerin'in kaydettiği golle skor 1-1'e geldi ve maçta denge yeniden sağlandı. Bu gol, ev sahibi ekibin tribün desteğini de arkasına almasını sağladı.

PUAN DURUMUNDA SIRALAMA DEĞİŞMEDİ

Bu sonucun ardından Real Betis puanını 44'e yükseltti ve 5. sıradaki yerini korudu. Celta Vigo ise 41 puana ulaştı ve 6. basamaktaki konumunu sürdürdü. İki takım da üst sıralar yarışında haftayı kayıpsız değil, ancak puan alarak kapattı.

LaLiga'da sezonun kritik haftalarına girilirken alınan bu beraberlik, özellikle Avrupa hattındaki mücadele açısından önem taşıdı. Hem Real Betis hem de Celta Vigo, yoluna puan kaybıyla devam etse de sıralamadaki yerini korudu.

GÖZLER GELECEK HAFTAYA ÇEVRİLDİ

LaLiga'nın bir sonraki haftasında Real Betis deplasmanda Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Celta Vigo ise sahasında Alaves'i ağırlayacak. İki ekip de bu beraberliğin ardından yeni haftada üç puan hedefiyle sahaya çıkacak.