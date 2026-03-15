Ev sahibi ekip, maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışırken Metalist 1925 de savunmada dirençli bir görüntü ortaya koydu. İlk yarıda skor değişmezken, ikinci bölümde gelen penaltı golü karşılaşmanın kaderini belirledi. Shakhtar Donetsk, bu sonuçla birlikte hem galibiyet serisini büyüttü hem de liderlik yarışında hata yapmadı.
PEDRINHO GALİBİYETİ GETİRDİ
Karşılaşmanın tek golü 62. dakikada geldi. Shakhtar Donetsk'in kazandığı penaltıda topun başına geçen Pedrinho, yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ve takımını öne geçirdi. Bu gol, mücadelede skor tabelasını belirleyen an oldu.
Kalan dakikalarda başka gol çıkmadı. Ev sahibi ekip, bulduğu avantajı koruyarak sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Metalist 1925 ise deplasmanda skoru dengelemek için çaba gösterse de aradığı golü bulamadı.
SHAKHTAR'DAN ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, bu sonuçla ligde üst üste 5. galibiyetini aldı. Son haftalarda istikrarlı bir performans sergileyen ekip, aldığı sonuçlarla zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmeyi sürdürdü.
Shakhtar ayrıca ligde 12 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak form grafiğini yukarı taşımaya devam etti. Hem galibiyet serisi hem de kaybetmeme istikrarı, takımın sezonun kritik bölümüne güçlü şekilde girdiğini ortaya koydu.
LİDERLİK KOLTUĞUNU KORUDU
Bu sonucun ardından Shakhtar Donetsk puanını 47'ye yükseltti ve liderlik koltuğundaki yerini korudu. Zirvede hata yapmayan ev sahibi ekip, haftayı üç puanla kapatarak rakiplerine de önemli bir mesaj verdi.
Metalist 1925 ise 31 puanda kaldı. Deplasmanda güçlü rakibi karşısında puan çıkaramayan konuk ekip, haftayı 5. sırada tamamladı. Karşılaşmanın ardından oluşan puan tablosu, üst sıralardaki mücadelenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
GÖZLER RUKH VYNNYKY MAÇINA ÇEVRİLDİ
Shakhtar Donetsk, ligin bir sonraki haftasında sahasında Rukh Vynnyky ile karşı karşıya gelecek. Taraftarı önünde bir kez daha galibiyet hedefleyecek olan lider ekip, serisini sürdürmek isteyecek.