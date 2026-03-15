Ev sahibi ekip, maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışırken Metalist 1925 de savunmada dirençli bir görüntü ortaya koydu. İlk yarıda skor değişmezken, ikinci bölümde gelen penaltı golü karşılaşmanın kaderini belirledi. Shakhtar Donetsk, bu sonuçla birlikte hem galibiyet serisini büyüttü hem de liderlik yarışında hata yapmadı.

PEDRINHO GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmanın tek golü 62. dakikada geldi. Shakhtar Donetsk'in kazandığı penaltıda topun başına geçen Pedrinho, yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ve takımını öne geçirdi. Bu gol, mücadelede skor tabelasını belirleyen an oldu.

Kalan dakikalarda başka gol çıkmadı. Ev sahibi ekip, bulduğu avantajı koruyarak sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Metalist 1925 ise deplasmanda skoru dengelemek için çaba gösterse de aradığı golü bulamadı.