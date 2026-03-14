Bayer Leverkusen'in 90+3. dakikada Jonas Hofmann ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Leverkusen, 6. dakikada Aleix Garcia'nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı üstün kapattı. Bayern Münih ise 42. dakikada Nicolas Jackson'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

İkinci yarıda geri adım atmayan Bayern Münih, 69. dakikada Luis Diaz'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Ancak konuk ekipte bu kez golü atan Luis Diaz, 84. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.