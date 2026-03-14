Bayern Münih Bayer Leverkusen'den 9 kişiyle puan aldı: 1-1 | MAÇ SONUCU

Bundesliga’nın 26. haftasında Bayer Leverkusen ile Bayern Münih, BayArena’da 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip maça golle başlasa da Bayern Münih eksik kalmasına rağmen skora denge getirdi ve sahadan puanla ayrıldı.

  • Bayer Leverkusen ile Bayern Münih arasında oynanan Bundesliga maçı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
  • Bayern Münih, 42. dakikada Nicolas Jackson'ın ve 84. dakikada Luis Diaz'ın kırmızı kart görmesiyle maçı 9 kişi tamamladı.
  • Bayer Leverkusen'i 6. dakikada Aleix Garcia öne geçirirken, Bayern Münih'in golünü 69. dakikada Luis Diaz kaydetti.
  • Bayer Leverkusen'in 90+3. dakikada Jonas Hofmann ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
  • Bayern Münih 67 puanla liderliğini sürdürürken, Bayer Leverkusen 45 puana yükseldi.

Leverkusen, 6. dakikada Aleix Garcia'nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı üstün kapattı. Bayern Münih ise 42. dakikada Nicolas Jackson'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

İkinci yarıda geri adım atmayan Bayern Münih, 69. dakikada Luis Diaz'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Ancak konuk ekipte bu kez golü atan Luis Diaz, 84. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

GOLE OFSAYT ENGELİ

Leverkusen, 90+3. dakikada Jonas Hofmann ile ağları havalandırdı ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Bayern Münih 67 puana yükselirken, Bayer Leverkusen 45 puana çıktı. Bayern zirvedeki yerini korurken, Leverkusen üst sıra yarışında 1 puanla yetindi.

