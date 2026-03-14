Leverkusen, 6. dakikada Aleix Garcia'nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı üstün kapattı. Bayern Münih ise 42. dakikada Nicolas Jackson'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.
İkinci yarıda geri adım atmayan Bayern Münih, 69. dakikada Luis Diaz'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Ancak konuk ekipte bu kez golü atan Luis Diaz, 84. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.
GOLE OFSAYT ENGELİ
Leverkusen, 90+3. dakikada Jonas Hofmann ile ağları havalandırdı ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından Bayern Münih 67 puana yükselirken, Bayer Leverkusen 45 puana çıktı. Bayern zirvedeki yerini korurken, Leverkusen üst sıra yarışında 1 puanla yetindi.