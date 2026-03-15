Karşılaşmaya hızlı başlayan Barcelona, henüz ilk bölümde oyunun kontrolünü eline aldı. Hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çeken ev sahibi ekip, bulduğu erken gollerle skoru lehine çevirdi ve maçın geri kalanında üstünlüğünü korumayı başardı. Sevilla ise zaman zaman etkili olmaya çalışsa da güçlü rakibi karşısında istediği sonucu alamadı.
BARCELONA MAÇA HIZLI BAŞLADI
Barcelona, karşılaşmanın 9. dakikasında Raphinha'nın golüyle öne geçti. Bu golle birlikte oyunun temposunu istediği seviyeye taşıyan Katalan ekibi, rakip yarı alanda kurduğu baskının karşılığını kısa sürede aldı. Sevilla savunmasına zor anlar yaşatan Barcelona, üstünlüğünü pekiştirmek için ataklarını sürdürdü.
Dakikalar 21'i gösterdiğinde bu kez bir kez daha sahneye çıkan Raphinha, penaltıdan fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi ekip, üst üste bulduğu gollerle mücadelede rahat bir görüntü sergilerken, Sevilla savunması Barcelona'nın hücum gücü karşısında zorlandı.
RAPHINHA VE OLMO SKORA DAMGA VURDU
Barcelona'nın baskısı ilk yarının ilerleyen bölümünde de devam etti. Katalan ekibi, 38. dakikada Dani Olmo'nun golüyle farkı üçe çıkardı ve mücadelede kontrolü tamamen eline aldı. Hücumdaki etkili oyununu sürdüren Barcelona, ilk yarıda skor üstünlüğünü net biçimde hissettirdi.
Sevilla ise ilk yarının uzatma anlarında farkı azaltmayı başardı. Konuk ekibin golü 45+3. dakikada Joaquin Sanchez'ten geldi. Bu gol, ilk yarının skorunu belirlerken Sevilla adına ikinci devre öncesi umutları canlı tuttu.
RAPHINHA HAT-TRICK YAPTI
İkinci yarıya da etkili başlayan Barcelona, 51. dakikada bir kez daha Raphinha ile golü buldu. Brezilyalı yıldız böylece karşılaşmadaki üçüncü golünü kaydetti ve hat-trick yaptı. Raphinha'nın bu performansı, Barcelona'nın hücum hattındaki etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Barcelona, bu golden kısa süre sonra farkı daha da açtı. Dakikalar 60'ı gösterdiğinde Joao Cancelo fileleri havalandırdı ve skor 5-1'e geldi. Ev sahibi ekip, bu golle birlikte mücadelede tamamen rahatladı ve kalan dakikalarda oyunu kontrol altında tutarak galibiyete uzandı.
Sevilla'nın maçtaki ikinci golü ise 90+2. dakikada Djibril Sow'dan geldi. Ancak bu gol, karşılaşmanın sonucunu değiştirmedi ve Barcelona sahadan 5-1'lik net galibiyetle ayrıldı.
GAVI 200 GÜN SONRA SAHALARA DÖNDÜ
Barcelona'da gecenin dikkat çeken gelişmelerinden biri de Gavi'nin dönüşü oldu. Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan genç oyuncu, yaklaşık 200 gün sonra yeniden sahaya çıktı. Gavi, karşılaşmanın 82. dakikasında oyuna dahil olarak taraftarla yeniden buluştu.
BARCELONA ZİRVEDE FARKI AÇTI
Bu sonuçla birlikte Barcelona, puanını yükselterek en yakın rakibi Real Madrid ile arasındaki farkı 4'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Hansi Flick yönetimindeki Katalan ekibi, ligde yenilmezlik serisini de 4 maça taşıdı. Alınan farklı galibiyet, takımın form grafiğini bir kez daha ortaya koydu.
Matias Almeyda yönetimindeki Sevilla ise ligde 5 maç sonra mağlubiyet yaşadı. Konuk ekip, zorlu deplasmanda güçlü rakibi karşısında istediği sonucu alamazken haftayı puansız kapattı.
La Liga'nın bir sonraki haftasında Barcelona sahasında Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Sevilla ise kendi evinde Valencia CF ile karşı karşıya gelecek.