İspanyol basınında büyüyen iddiada, Real Madrid'in Victor Osimhen için ciddi bir hazırlık içinde olduğu konuşuluyor. İstanbul'da oynanan Galatasaray-Liverpool karşılaşmasının da bu süreçte özel olarak takip edildiği öne sürüldü. Şu ana kadar Real Madrid cephesinden resmi bir doğrulama gelmedi, ancak Osimhen'in adı bir süredir Avrupa'nın en büyük kulüpleriyle birlikte anılıyor.
80 MİLYON EURO BARAJI GÜNDEMDE
Transfer kulislerinde en dikkat çeken başlıklardan biri olası teklif seviyesi oldu. Son haberlerde Real Madrid'in 80 milyon euronun üzerine çıkabilecek bir plan üzerinde durduğu konuşuluyor. Bu rakam dikkat çekici görünse de Galatasaray'ın pazarlık masasında güçlü bir pozisyonda olduğu net biçimde görülüyor. Çünkü kulüp, Osimhen'i geçen yaz kalıcı olarak 75 milyon euro bedelle kadrosuna kattı ve oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.
GALATASARAY'IN ELİ GÜÇLÜ
Galatasaray cephesinde en önemli detaylardan biri de sözleşmedeki yapı oldu. Kulüp, mart ayının başında Osimhen'in kontratında herhangi bir serbest kalma maddesi bulunmadığını açıkça duyurdu. Bu durum, oyuncuya talip olan kulüplerin doğrudan Galatasaray'la anlaşmak zorunda kalacağı anlamına geliyor. Başka bir ifadeyle Osimhen dosyasında son sözü belirleyecek taraf şu aşamada net biçimde Galatasaray görünüyor.
SEZON PERFORMANSI AVRUPA'YI HAREKETE GEÇİRDİ
Victor Osimhen'in bu sezon ortaya koyduğu rakamlar, transfer ilgisinin neden bu kadar büyüdüğünü gösteriyor. Süper Lig'de 18 maçta 11 gol ve 4 asist üreten Nijeryalı yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde ise 9 maçta 7 gol ve 3 asistlik katkı verdi. Böylece toplamda 27 resmi maçta 18 gol ve 7 asistlik üretime ulaştı. Liverpool karşısında da taraftar koreografisiyle duygusal anlar yaşamasına rağmen maçın en etkili isimlerinden biri oldu ve Mario Lemina'nın golünde asist yaptı.
PİYASA DEĞERİ 75 MİLYON EURO
Osimhen'in güncel piyasa değeri 75 milyon euro seviyesinde bulunuyor. 27 yaşındaki golcü, Galatasaray'da uzun kontratı ve düzenli skor katkısıyla kulübün en değerli varlıklarından biri durumunda. Bu nedenle olası bir yaz transferinde yalnızca bonservis değil, zamanlama ve oyuncunun tercihi de belirleyici olacak.