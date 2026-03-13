Real Madrid'in Victor Osimhen için 80 milyon euronun üzerinde bir teklif hazırlığı içinde olduğu İspanyol basınında iddia edildi.

Galatasaray, Osimhen'i geçen yaz 75 milyon euroya transfer etti ve oyuncunun 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray, mart ayı başında Osimhen'in sözleşmesinde herhangi bir serbest kalma maddesi olmadığını açıkladı.

Osimhen bu sezon Süper Lig'de 18 maçta 11 gol 4 asist, Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta 7 gol 3 asist üretti.

Nijeryalı golcünün güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak belirlendi.

İspanyol basınında büyüyen iddiada, Real Madrid'in Victor Osimhen için ciddi bir hazırlık içinde olduğu konuşuluyor. İstanbul'da oynanan Galatasaray-Liverpool karşılaşmasının da bu süreçte özel olarak takip edildiği öne sürüldü. Şu ana kadar Real Madrid cephesinden resmi bir doğrulama gelmedi, ancak Osimhen'in adı bir süredir Avrupa'nın en büyük kulüpleriyle birlikte anılıyor.

80 MİLYON EURO BARAJI GÜNDEMDE Transfer kulislerinde en dikkat çeken başlıklardan biri olası teklif seviyesi oldu. Son haberlerde Real Madrid'in 80 milyon euronun üzerine çıkabilecek bir plan üzerinde durduğu konuşuluyor. Bu rakam dikkat çekici görünse de Galatasaray'ın pazarlık masasında güçlü bir pozisyonda olduğu net biçimde görülüyor. Çünkü kulüp, Osimhen'i geçen yaz kalıcı olarak 75 milyon euro bedelle kadrosuna kattı ve oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.