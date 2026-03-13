Victor Osimhen'e Real Madrid kancası! Liverpool maçına geldiler

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için Avrupa devlerini hareketlendiren yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. İspanya’da ortaya çıkan son senaryoda, Real Madrid’in Nijeryalı yıldız için yaz planlamasını hızlandırdığı ve Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçını yakından takip ettiği öne çıktı.

  • Real Madrid'in Victor Osimhen için 80 milyon euronun üzerinde bir teklif hazırlığı içinde olduğu İspanyol basınında iddia edildi.
  • Galatasaray, Osimhen'i geçen yaz 75 milyon euroya transfer etti ve oyuncunun 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
  • Galatasaray, mart ayı başında Osimhen'in sözleşmesinde herhangi bir serbest kalma maddesi olmadığını açıkladı.
  • Osimhen bu sezon Süper Lig'de 18 maçta 11 gol 4 asist, Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta 7 gol 3 asist üretti.
  • Nijeryalı golcünün güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak belirlendi.

İspanyol basınında büyüyen iddiada, Real Madrid'in Victor Osimhen için ciddi bir hazırlık içinde olduğu konuşuluyor. İstanbul'da oynanan Galatasaray-Liverpool karşılaşmasının da bu süreçte özel olarak takip edildiği öne sürüldü. Şu ana kadar Real Madrid cephesinden resmi bir doğrulama gelmedi, ancak Osimhen'in adı bir süredir Avrupa'nın en büyük kulüpleriyle birlikte anılıyor.

80 MİLYON EURO BARAJI GÜNDEMDE

Transfer kulislerinde en dikkat çeken başlıklardan biri olası teklif seviyesi oldu. Son haberlerde Real Madrid'in 80 milyon euronun üzerine çıkabilecek bir plan üzerinde durduğu konuşuluyor. Bu rakam dikkat çekici görünse de Galatasaray'ın pazarlık masasında güçlü bir pozisyonda olduğu net biçimde görülüyor. Çünkü kulüp, Osimhen'i geçen yaz kalıcı olarak 75 milyon euro bedelle kadrosuna kattı ve oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.

GALATASARAY'IN ELİ GÜÇLÜ

Galatasaray cephesinde en önemli detaylardan biri de sözleşmedeki yapı oldu. Kulüp, mart ayının başında Osimhen'in kontratında herhangi bir serbest kalma maddesi bulunmadığını açıkça duyurdu. Bu durum, oyuncuya talip olan kulüplerin doğrudan Galatasaray'la anlaşmak zorunda kalacağı anlamına geliyor. Başka bir ifadeyle Osimhen dosyasında son sözü belirleyecek taraf şu aşamada net biçimde Galatasaray görünüyor.

SEZON PERFORMANSI AVRUPA'YI HAREKETE GEÇİRDİ

Victor Osimhen'in bu sezon ortaya koyduğu rakamlar, transfer ilgisinin neden bu kadar büyüdüğünü gösteriyor. Süper Lig'de 18 maçta 11 gol ve 4 asist üreten Nijeryalı yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde ise 9 maçta 7 gol ve 3 asistlik katkı verdi. Böylece toplamda 27 resmi maçta 18 gol ve 7 asistlik üretime ulaştı. Liverpool karşısında da taraftar koreografisiyle duygusal anlar yaşamasına rağmen maçın en etkili isimlerinden biri oldu ve Mario Lemina'nın golünde asist yaptı.

PİYASA DEĞERİ 75 MİLYON EURO

Osimhen'in güncel piyasa değeri 75 milyon euro seviyesinde bulunuyor. 27 yaşındaki golcü, Galatasaray'da uzun kontratı ve düzenli skor katkısıyla kulübün en değerli varlıklarından biri durumunda. Bu nedenle olası bir yaz transferinde yalnızca bonservis değil, zamanlama ve oyuncunun tercihi de belirleyici olacak.

