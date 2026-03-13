Fenerbahçe'de 6 futbolcu Fatih Karagümrük yenilgisinden sonra stadı tek başına terk etti

Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Archie Brown, N'golo Kante, Musaba ve Marco Asensio, Karagümrük yenilgisinin ardından kendi araçlarıyla ayrıldı.

  • Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu ve sahadan puansız ayrıldı.
  • Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de başladığı maçta ilk yarının ardından oyundan alındı.
  • Fenerbahçe teknik heyeti devre arasında hücum hattı ve kanatlarda değişiklik yaptı.
  • Sarı-lacivertli ekip ilk yarıyı 2-0 geride kapattı ve ikinci yarıda da skoru değiştiremedi.
  • Kerem Aktürkoğlu maç sonrası stattan tek başına ayrıldı.

Fatih Karagümrük karşısında maça ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, ilk yarının ardından oyundan çıktı. Fenerbahçe teknik heyeti devre arasında hücum hattı ve kanatlarda değişikliğe giderken, Kerem ikinci yarıda sahaya dönmeyen isimlerden biri oldu. İlk 45 dakikada etkili olmakta zorlanan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda da aradığı geri dönüşü bulamadı.

45 DAKİKADA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin ilk yarıyı 2-0 geride kapattığı mücadelede teknik ekip devre arasında önemli değişikliklere gitti. Kerem Aktürkoğlu da ilk 45 dakikanın ardından kenara gelen isimlerden biri oldu. Sarı-lacivertli ekip ikinci yarıda reaksiyon vermeye çalışsa da skoru değiştiremedi ve sahadan puansız ayrıldı. Kerem, stattan da tek başına çıkarak otomobiline bindi.

Dorgeles Nene, Archie Brown, N'golo Kante, Musaba ve Marco Asensio da aynı şekilde stadyumdan ayrıldı.

