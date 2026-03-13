İtalya'daki ilk sezonunda dikkat çeken bir performans ortaya koyan Semih Kılıçsoy, Cagliari'de geçirdiği günlerin kendisine önemli katkılar sağladığını söyledi. Genç oyuncu, yeni ülkeye ve yeni düzene alışma sürecinde başlangıçta zorlandığını ancak zamanla her şeyin değiştiğini vurguladı.
İTALYA'DA İLK DÖNEMİ ZOR GEÇTİ
Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye transfer olduğunda bazı çekinceleri olduğunu saklamadı. İlk kez yurt dışına çıktığını, dil bilmediğini ve bu nedenle başlangıç sürecinin kolay geçmediğini dile getiren genç futbolcu, sonrasında ortama uyum sağladığını anlattı. Şehirden, takım arkadaşlarından ve taraftardan memnun olduğunu söyleyen Semih, burada sevildiğini hissettiğini ifade etti.
Cagliari'deki futbol ortamının da gelişiminde belirleyici olduğunu vurgulayan milli oyuncu, takım içindeki düzeni "satranç gibi" sözleriyle anlattı. Taktik disiplinin çok yüksek olduğunu belirten Semih, bu süreçte temposunu yükselttiğini, bağlantı oyununda geliştiğini ve savunma yönüne de önemli katkılar yaptığını söyledi.
MONTELLA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye transfer sürecinde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da etkili olduğunu söyledi. Montella'nın kendisi için olumlu referans verdiğini belirten genç oyuncu, İtalyan teknik adamın kendisini ziyaret etmesinin de ayrıca mutluluk verici olduğunu dile getirdi. Bu sözler, transfer sürecinin perde arkasına dair dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.
"OLAYLAR FARKLI GÖSTERİLDİ"
Genç golcü, A Milli Takım sürecinde kamuoyuna yansıyan bazı olayların çarpıtıldığını açık şekilde söyledi. Semih Kılıçsoy, ağladığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını vurgularken, kendisiyle ilgili yapılan bazı yorumların gerçekle ilgisinin bulunmadığını belirtti. O dönem henüz 18 yaşında olduğunu hatırlatan Semih, kadroda yer almanın bile kendisi için büyük önem taşıdığını ifade etti.
Milli takım ortamında kendisi açısından bir sorun olmadığını söyleyen genç oyuncu, "mobbing uygulandı" ve "ağladı" şeklindeki söylemlerin doğru olmadığını dile getirdi. İlk kez İtalya'ya karşı oynanan hazırlık maçında A Milli Takım formasını giymesinin kendisi için büyük gurur olduğunu da sözlerine ekledi.
FERNANDO SANTOS SÖZLERİ GÜNDEM OLACAK
Semih Kılıçsoy'un en dikkat çekici açıklamalarından biri de Fernando Santos hakkında oldu. Genç forvet, kendisini en doğru rolde kullanan teknik adamın Fernando Santos olduğunu söyledi. Parladığı, gol attığı ve en etkili dönemini yaşadığı süreçte kaleye yakın, santrfor bölgesinde oynadığını belirten Semih, bu rolde kendisini en iyi değerlendiren ismin Santos olduğunu vurguladı.
Üzerine yapıştırılan kilo ve bencillik algısının kariyerini olumsuz etkilediğini de söyleyen milli futbolcu, bu algıyı üzerinden kolay atamadığını ifade etti. Performansının düştüğünü ve sonrasında birçok şeyin tersine döndüğünü anlatan Semih, bu dönemin kariyerinde ağır bir iz bıraktığını gösterdi.
BEŞİKTAŞ AYRILIĞIYLA İLGİLİ NET MESAJ
Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'tan ayrılık sürecine dair de çok net konuştu. Siyah-beyazlı kulüpten gitmek istemediğini belirten genç oyuncu, Beşiktaş'taki misyonunu tamamlamadığına inandığını söyledi. Orada kalıp başarılı olmak istediğini açıkça dile getiren Semih, her şey yolunda giderken bir anda kendisini bilinmezliğin içinde bulduğunu ifade etti.
Bu dönemde mental olarak zorlandığını da söyleyen genç futbolcu, sezon başında teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kendisine "Seni dinlendireceğim" dediğini ve sürecin bu şekilde başladığını belirtti. Ardından bu dinlenme süresinin çok uzadığını söyleyen Semih Kılıçsoy, kariyerindeki kırılma anlarından birine işaret etti.
GELECEK İÇİN KISA AMA NET CÜMLE
Cagliari'de mutlu olduğunu söyleyen Semih Kılıçsoy, gelecek planlarıyla ilgili ise fazla konuşmadı. "Su akar, yolunu bulur" diyerek kısa ama dikkat çekici bir mesaj veren milli oyuncu, şu an için yalnızca sahaya ve gelişimine odaklandığını ortaya koydu.