Semih Kılıçsoy, kendisini en doğru rolde kullanan teknik adamın Fernando Santos olduğunu ve santrfor bölgesinde en etkili dönemini yaşadığını söyledi.

İtalya'daki ilk sezonunda dikkat çeken bir performans ortaya koyan Semih Kılıçsoy, Cagliari'de geçirdiği günlerin kendisine önemli katkılar sağladığını söyledi. Genç oyuncu, yeni ülkeye ve yeni düzene alışma sürecinde başlangıçta zorlandığını ancak zamanla her şeyin değiştiğini vurguladı.

İTALYA'DA İLK DÖNEMİ ZOR GEÇTİ

Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye transfer olduğunda bazı çekinceleri olduğunu saklamadı. İlk kez yurt dışına çıktığını, dil bilmediğini ve bu nedenle başlangıç sürecinin kolay geçmediğini dile getiren genç futbolcu, sonrasında ortama uyum sağladığını anlattı. Şehirden, takım arkadaşlarından ve taraftardan memnun olduğunu söyleyen Semih, burada sevildiğini hissettiğini ifade etti.

Cagliari'deki futbol ortamının da gelişiminde belirleyici olduğunu vurgulayan milli oyuncu, takım içindeki düzeni "satranç gibi" sözleriyle anlattı. Taktik disiplinin çok yüksek olduğunu belirten Semih, bu süreçte temposunu yükselttiğini, bağlantı oyununda geliştiğini ve savunma yönüne de önemli katkılar yaptığını söyledi.

MONTELLA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye transfer sürecinde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da etkili olduğunu söyledi. Montella'nın kendisi için olumlu referans verdiğini belirten genç oyuncu, İtalyan teknik adamın kendisini ziyaret etmesinin de ayrıca mutluluk verici olduğunu dile getirdi. Bu sözler, transfer sürecinin perde arkasına dair dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.