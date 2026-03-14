Liverpool'un Macar orta saha oyuncusu Dominik Szoboszlai, Galatasaray'a RAMS Park'ta 1-0 yenildikleri Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçının ardından hem sonuca hem de takımın oyununa kızdığını belirtti.

Liverpool'un Macar yıldızı Dominik Szoboszlai, Galatasaray'a karşı RAMS Park'ta alınan 1-0'lık yenilginin ardından açık konuştu. Deneyimli orta saha, sadece sonuca değil, takımın ortaya koyduğu oyuna da öfkelendiğini söyledi. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool, İstanbul'dan mağlubiyetle dönmüş ve rövanş öncesi dezavantajlı bir tabloyla karşı karşıya kalmıştı.

"SADECE SKORA DEĞİL OYUNUMUZA DA KIZDIM" Liverpool'un resmi sitesine konuşan Szoboszlai, maçtan sonra çok kızgın olduğunu belirtti. Macar yıldız, bu öfkenin yalnızca mağlubiyetten kaynaklanmadığını, takımın oynaması gereken seviyeye çıkamamasının da bunda etkili olduğunu vurguladı. Liverpool orta sahasının önemli isimlerinden biri olan 25 yaşındaki futbolcu, takımın kendi standardının uzağında kaldığını net biçimde ortaya koydu.