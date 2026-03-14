Liverpool'un Macar yıldızı Dominik Szoboszlai, Galatasaray'a karşı RAMS Park'ta alınan 1-0'lık yenilginin ardından açık konuştu. Deneyimli orta saha, sadece sonuca değil, takımın ortaya koyduğu oyuna da öfkelendiğini söyledi. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool, İstanbul'dan mağlubiyetle dönmüş ve rövanş öncesi dezavantajlı bir tabloyla karşı karşıya kalmıştı.
"SADECE SKORA DEĞİL OYUNUMUZA DA KIZDIM"
Liverpool'un resmi sitesine konuşan Szoboszlai, maçtan sonra çok kızgın olduğunu belirtti. Macar yıldız, bu öfkenin yalnızca mağlubiyetten kaynaklanmadığını, takımın oynaması gereken seviyeye çıkamamasının da bunda etkili olduğunu vurguladı. Liverpool orta sahasının önemli isimlerinden biri olan 25 yaşındaki futbolcu, takımın kendi standardının uzağında kaldığını net biçimde ortaya koydu.
"HER TAKIMA KARŞI OYNAYABİLECEĞİMİZİ GÖSTERDİK"
Szoboszlai, Liverpool'un gerçek seviyesinin çok daha yukarıda olduğunu da dile getirdi. Takımın hem ligde hem Avrupa'da her rakiple yarışabilecek kaliteye sahip olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, bunu sezon içinde defalarca gösterdiklerini hatırlattı.
GÖZLER ÖNCE TOTTENHAM SONRA GALATASARAY MAÇINDA
Szoboszlai, Liverpool'un önündeki fikstüre de dikkat çekti. Macar futbolcu, önce Tottenham maçına odaklanmaları gerektiğini, ardından Galatasaray ile oynanacak rövanşın kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi. Yıldız orta saha, Anfield'daki ikinci maçı sabırsızlıkla beklediğini de açıkça ifade etti.