Portekizli teknik adam, attıkları beraberlik golünün ardından topa vurduğu için 1 maçlık men cezası aldı. Mourinho'ya ayrıca Porto teknik heyetinden Lucho Gonzalez ile yaşadığı tartışma nedeniyle 11 günlük ek ceza verildi. Portekiz basınında yer alan bilgilere göre bu iki ceza aynı anda çekilmeyecek. Mourinho, önce Arouca maçında 1 maçlık cezasını tamamlayacak, ardından 11 günlük hak mahrumiyeti başlayacak. Bu nedenle Vitoria Guimaraes karşılaşmasında da kulübede yer alamayacak.