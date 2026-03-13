Jose Mourinho'ya ceza! Benfica'dan itiraz kararı

Jose Mourinho, Porto ile oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşmanın son bölümünde kırmızı kart gördü. Ardından açıklanan disiplin kararında Portekizli teknik adama 1 maç men, 11 gün hak mahrumiyeti ve iki ayrı gerekçeden toplam 5 bin 300 euro para cezası verildi. Bu ceza paketi, Benfica cephesinde doğrudan itiraz sürecini başlattı.

Jose Mourinho'ya ceza! Benfica'dan itiraz kararı
  • Jose Mourinho, Benfica'nın Porto ile oynadığı maçta beraberlik golünden sonra topa vurduğu için 1 maç men cezası aldı.
  • Mourinho'ya Porto teknik heyetinden Lucho Gonzalez ile yaşadığı tartışma nedeniyle 11 günlük ek hak mahrumiyeti cezası verildi.
  • Mourinho önce Arouca maçında 1 maçlık cezasını çekecek, ardından 11 günlük ceza başlayacağı için Vitoria Guimaraes maçında da kulübede yer alamayacak.
  • Hakem raporunda Mourinho'nun golün ardından teknik alanı terk edip rakip kulübeye doğru yöneldiği ve tribünlere doğru topa vurduğu belirtildi.
  • Benfica, Mourinho'nun tünelde Lucho Gonzalez tarafından tahrik edildiği görüşünü öne sürerek cezanın gerekçelerine itiraz etti.

Portekizli teknik adam, attıkları beraberlik golünün ardından topa vurduğu için 1 maçlık men cezası aldı. Mourinho'ya ayrıca Porto teknik heyetinden Lucho Gonzalez ile yaşadığı tartışma nedeniyle 11 günlük ek ceza verildi. Portekiz basınında yer alan bilgilere göre bu iki ceza aynı anda çekilmeyecek. Mourinho, önce Arouca maçında 1 maçlık cezasını tamamlayacak, ardından 11 günlük hak mahrumiyeti başlayacak. Bu nedenle Vitoria Guimaraes karşılaşmasında da kulübede yer alamayacak.

Jose Mourinho'ya ceza! Benfica'dan itiraz kararı-2

HAKEM RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Disiplin dosyasına giren hakem raporunda, Mourinho'nun takımının golünden sonra teknik alanı terk ettiği, rakip kulübeye doğru yöneldiği ve tribünlere doğru topa vurduğu belirtildi. Bu hareketin iki takımın kulübeleri arasında gerilim yarattığı ifade edildi. Aynı olay zincirinde Lucho Gonzalez de 1 maç men ve 8 gün ceza aldı.

Jose Mourinho'ya ceza! Benfica'dan itiraz kararı-3

BENFICA CEPHESİNDEN NET TAVIR

Benfica, cezanın gerekçelerine açık biçimde karşı çıktı. Kulüp, Mourinho'nun tünelde Lucho Gonzalez tarafından tahrik edildiği görüşünü öne çıkarırken bu ayrıntının yeterince dikkate alınmadığını savundu.

Jose Mourinho'ya ceza! Benfica'dan itiraz kararı-4

MOURINHO CEPHESİNDE GERİLİM SÜRÜYOR

Maçın ardından Jose Mourinho da yaşanan gerilime dair sert ifadeler kullanmıştı. Porto cephesinden kendisine defalarca "hain" denildiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, bunun profesyonelliğine yönelik bir saldırı olduğunu belirtmişti. Bu çıkışın ardından ceza dosyası daha da büyüdü ve Benfica cephesi konuyu hukuki zemine taşımaya karar verdi.

