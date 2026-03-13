Portekizli teknik adam, attıkları beraberlik golünün ardından topa vurduğu için 1 maçlık men cezası aldı. Mourinho'ya ayrıca Porto teknik heyetinden Lucho Gonzalez ile yaşadığı tartışma nedeniyle 11 günlük ek ceza verildi. Portekiz basınında yer alan bilgilere göre bu iki ceza aynı anda çekilmeyecek. Mourinho, önce Arouca maçında 1 maçlık cezasını tamamlayacak, ardından 11 günlük hak mahrumiyeti başlayacak. Bu nedenle Vitoria Guimaraes karşılaşmasında da kulübede yer alamayacak.
HAKEM RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER
Disiplin dosyasına giren hakem raporunda, Mourinho'nun takımının golünden sonra teknik alanı terk ettiği, rakip kulübeye doğru yöneldiği ve tribünlere doğru topa vurduğu belirtildi. Bu hareketin iki takımın kulübeleri arasında gerilim yarattığı ifade edildi. Aynı olay zincirinde Lucho Gonzalez de 1 maç men ve 8 gün ceza aldı.
BENFICA CEPHESİNDEN NET TAVIR
Benfica, cezanın gerekçelerine açık biçimde karşı çıktı. Kulüp, Mourinho'nun tünelde Lucho Gonzalez tarafından tahrik edildiği görüşünü öne çıkarırken bu ayrıntının yeterince dikkate alınmadığını savundu.
MOURINHO CEPHESİNDE GERİLİM SÜRÜYOR
Maçın ardından Jose Mourinho da yaşanan gerilime dair sert ifadeler kullanmıştı. Porto cephesinden kendisine defalarca "hain" denildiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, bunun profesyonelliğine yönelik bir saldırı olduğunu belirtmişti. Bu çıkışın ardından ceza dosyası daha da büyüdü ve Benfica cephesi konuyu hukuki zemine taşımaya karar verdi.