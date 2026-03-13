Galatasaray’ın Liverpool’u 1-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi gecesinin ardından Mario Lemina ile Sacha Boey arasında yaşanan kısa an sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Maç sonunda takım arkadaşlarını kutlamak için sahaya inen Lemina’nın Boey’e yöneldiği anda ortaya çıkan görüntü, kısa sürede tartışma yarattı. Sarı-kırmızılı taraftarların bir bölümünde soru işaretine yol açan bu anın ardından iki futbolcu da peş peşe açıklama yaparak aralarında herhangi bir problem bulunmadığını net biçimde ortaya koydu.

Mario Lemina ve Sacha Boey iddialara nokta koydu

Mario Lemina, canlı yayında yaptığı açıklamada Sacha Boey ile arasında hiçbir sorun olmadığını söyledi. Gabonlu futbolcu, Boey'i çok sevdiğini, onun yakın arkadaşı olduğunu ve yaşanan kısa anın büyütülecek bir tarafı bulunmadığını dile getirdi. Lemina, dışarıdan yapılan yorumların dikkate alınmaması gerektiğini vurgularken, Boey için "küçük kardeşim gibi" ifadesini kullandı.

BOEY DE NOKTAYI KOYDU

Tartışmanın büyümesinin ardından Sacha Boey'den de benzer yönde bir mesaj geldi. Boey, kendisine yöneltilen soruya Lemina'nın kardeşi olduğunu söyleyerek yanıt verdi ve bir dahaki sefere daha dikkatli olacağını belirtti. Böylece iki futbolcu da kısa süre içinde aynı çizgide açıklama yaparak iddiaları kapattı.

