Mario Lemina, canlı yayında yaptığı açıklamada Sacha Boey ile arasında hiçbir sorun olmadığını söyledi. Gabonlu futbolcu, Boey'i çok sevdiğini, onun yakın arkadaşı olduğunu ve yaşanan kısa anın büyütülecek bir tarafı bulunmadığını dile getirdi. Lemina, dışarıdan yapılan yorumların dikkate alınmaması gerektiğini vurgularken, Boey için "küçük kardeşim gibi" ifadesini kullandı.