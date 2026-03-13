Mario Lemina, canlı yayında yaptığı açıklamada Sacha Boey ile arasında hiçbir sorun olmadığını söyledi. Gabonlu futbolcu, Boey'i çok sevdiğini, onun yakın arkadaşı olduğunu ve yaşanan kısa anın büyütülecek bir tarafı bulunmadığını dile getirdi. Lemina, dışarıdan yapılan yorumların dikkate alınmaması gerektiğini vurgularken, Boey için "küçük kardeşim gibi" ifadesini kullandı.
BOEY DE NOKTAYI KOYDU
Tartışmanın büyümesinin ardından Sacha Boey'den de benzer yönde bir mesaj geldi. Boey, kendisine yöneltilen soruya Lemina'nın kardeşi olduğunu söyleyerek yanıt verdi ve bir dahaki sefere daha dikkatli olacağını belirtti. Böylece iki futbolcu da kısa süre içinde aynı çizgide açıklama yaparak iddiaları kapattı.