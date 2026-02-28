Liverpool'dan West Ham United karşısında 5 gollü zafer
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool, İngiltere Premier Lig’in 28. haftasında sahasında West Ham United ile karşı karşıya geldi. Anfield’da oynanan mücadelede üstün bir performans ortaya koyan Liverpool, rakibini 5-2 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
- Liverpool, Premier Lig'de West Ham United'ı evinde 5-2 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve 48 puana yükseldi.
- Liverpool'un gollerini Hugo Ekitike, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Cody Gakpo ve Axel Disasi kendi kalesine attı.
- West Ham United'ın gollerini Tomas Soucek ve Taty Castellano kaydetti ancak konuk ekip 25 puanda kaldı.
- Liverpool bir sonraki haftada deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak.
- West Ham United gelecek hafta deplasmanda Fulham ile oynayacak.
Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, erken bulduğu golle oyunun kontrolünü eline aldı. Liverpool, hücumdaki üretken görüntüsünü maç geneline yayarken, West Ham United ise zaman zaman skora ortak olmaya çalışsa da güçlü rakibi karşısında istediği sonucu alamadı.
LIVERPOOL MAÇA HIZLI BAŞLADI
Mücadelenin 5. dakikasında Hugo Ekitike'nin golüyle öne geçen Liverpool, ilk bölümde skor üstünlüğünü erkenden ele geçirdi. Bu golün ardından baskısını sürdüren ev sahibi ekip, 24. dakikada Virgil van Dijk'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.
İlk yarının son bölümünde tempoyu yeniden artıran Liverpool, 43. dakikada Alexis Mac Allister'ın golüyle skoru 3-0'a taşıdı. Bu golle birlikte ev sahibi ekip, soyunma odasına rahat bir üstünlükle girdi.
WEST HAM FARKI AZALTSA DA LIVERPOOL DURMADI
İkinci yarıya golle başlayan taraf West Ham United oldu. Konuk ekip, 49. dakikada Tomas Soucek'in golüyle farkı ikiye indirdi ve skoru 3-1 yaptı. Bu gol, mücadelede kısa süreli bir hareketlilik yarattı.
Ancak Liverpool, oyundaki kontrolünü kaybetmedi. Ev sahibi ekip, 70. dakikada Cody Gakpo'nun golüyle yeniden farkı üçe çıkardı. West Ham United, 75. dakikada Taty Castellano ile bir gol daha bulsa da bu çaba puan için yeterli olmadı.
Maçın skorunu belirleyen son gol ise 82. dakikada geldi. Liverpool'un geliştirdiği atakta Axel Disasi'nin topu kendi ağlarına göndermesiyle fark yeniden üçe çıktı ve mücadele 5-2'lik sonuçla tamamlandı.
LIVERPOOL SERİYİ SÜRDÜRDÜ
Bu sonuçla birlikte Liverpool, ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Kırmızılar, hanesine yazdırdığı 3 puanla toplamda 48 puana yükseldi. Şampiyonlar Ligi öncesinde moral bulan Liverpool, hücumdaki etkili görüntüsüyle dikkat çekti.
Kümede kalma mücadelesi veren West Ham United ise bu haftayı puansız kapattı. Konuk ekip, 25 puanda kaldı ve alt sıralardan uzaklaşma fırsatını değerlendiremedi.
GÖZLER GELECEK HAFTAYA ÇEVRİLDİ
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Liverpool deplasmanda Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek. West Ham United ise bir başka deplasman mücadelesinde Fulham'a konuk olacak.
Liverpool, West Ham United karşısında aldığı 5-2'lik galibiyetle hem puan tablosunda yükselişini sürdürdü hem de Galatasaray maçı öncesinde dikkat çeken bir prova ortaya koydu. West Ham United ise zorlu deplasmandan mağlubiyetle ayrıldı.