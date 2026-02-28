Liverpool'dan West Ham United karşısında 5 gollü zafer

Liverpool bir sonraki haftada deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak.

West Ham United'ın gollerini Tomas Soucek ve Taty Castellano kaydetti ancak konuk ekip 25 puanda kaldı.

Liverpool'un gollerini Hugo Ekitike, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Cody Gakpo ve Axel Disasi kendi kalesine attı.

Liverpool, Premier Lig'de West Ham United'ı evinde 5-2 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve 48 puana yükseldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, erken bulduğu golle oyunun kontrolünü eline aldı. Liverpool, hücumdaki üretken görüntüsünü maç geneline yayarken, West Ham United ise zaman zaman skora ortak olmaya çalışsa da güçlü rakibi karşısında istediği sonucu alamadı.

İlk yarının son bölümünde tempoyu yeniden artıran Liverpool, 43. dakikada Alexis Mac Allister'ın golüyle skoru 3-0'a taşıdı. Bu golle birlikte ev sahibi ekip, soyunma odasına rahat bir üstünlükle girdi.

WEST HAM FARKI AZALTSA DA LIVERPOOL DURMADI

İkinci yarıya golle başlayan taraf West Ham United oldu. Konuk ekip, 49. dakikada Tomas Soucek'in golüyle farkı ikiye indirdi ve skoru 3-1 yaptı. Bu gol, mücadelede kısa süreli bir hareketlilik yarattı.

Ancak Liverpool, oyundaki kontrolünü kaybetmedi. Ev sahibi ekip, 70. dakikada Cody Gakpo'nun golüyle yeniden farkı üçe çıkardı. West Ham United, 75. dakikada Taty Castellano ile bir gol daha bulsa da bu çaba puan için yeterli olmadı.

Maçın skorunu belirleyen son gol ise 82. dakikada geldi. Liverpool'un geliştirdiği atakta Axel Disasi'nin topu kendi ağlarına göndermesiyle fark yeniden üçe çıktı ve mücadele 5-2'lik sonuçla tamamlandı.