Uğurcan Çakır yılın golüne engel oldu! Hwang Ui-jo'dan inanılmaz şut
Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelirken, mücadelenin 39. dakikasında yaşanan pozisyon karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu. Sarı-kırmızılı ekibin kalesini koruyan Uğurcan Çakır, Hwang Ui-jo'nun uzak mesafeden gelen şutuna yaptığı kritik müdahaleyle topun ağlarla buluşmasını önledi.
- Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, Alanyaspor maçının 39. dakikasında Hwang Ui-jo'nun orta sahadan yaptığı vuruşu çizgi önünde parmak uçlarıyla kurtardı.
- Hwang Ui-jo, Galatasaray kalecisinin önde olduğunu görünce kendi yarı alanından uzak mesafeden doğrudan kaleyi yokladı.
- Uğurcan Çakır'ın müdahalesinin ardından top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
- Kurtarış, karşılaşmanın kırılma anlarından biri olarak öne çıktı ve maçın en çok konuşulan pozisyonlarından biri haline geldi.
Karşılaşmada skor dengesi sürerken, ilk yarının son bölümünde yaşanan bu an tribünlerde büyük heyecan yarattı. Alanyasporlu Hwang Ui-jo'nun orta sahaya yakın noktadan yaptığı vuruşta top kaleye doğru süzülürken, son sözü Galatasaray kalecisi söyledi.
HWANG UI-JO ÇOK UZAKTAN DENEDİ
Mücadelenin 39. dakikasında kendi yarı alanında topu kazanan Hwang Ui-jo, sağ kanattan orta çizgiyi geçer geçmez kaleyi düşündü. Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır'ın önde olduğunu gören deneyimli futbolcu, uzak mesafeden doğrudan kaleyi yokladı.
Hwang Ui-jo'nun yaptığı vuruş, kısa sürede maçın en dikkat çeken pozisyonlarından biri haline geldi. Uzak mesafeden gönderilen topun kaleye yönelmesi, hem saha içinde hem de tribünlerde büyük heyecan oluşturdu.
UĞURCAN ÇAKIR SON ANDA TOPA DOKUNDU
Kaleye doğru süzülen topa son anda müdahale eden Uğurcan Çakır, çizgi önünde parmak uçlarıyla yaptığı kritik dokunuşla gole izin vermedi. Millî file bekçisinin müdahalesinin ardından üst direğe çarpan top, oyun alanına geri döndü.
Bu kurtarış, karşılaşmanın kırılma anlarından biri olarak öne çıktı. Uğurcan Çakır, yaptığı refleksle takımını mutlak bir golden kurtarırken, maçın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
SEZONUN GOLÜNÜ ENGELLEYEN HAMLE
Hwang Ui-jo'nun orta sahaya yakın mesafeden yaptığı deneme, gol olması halinde sezonun en dikkat çekici anlarından biri olarak kayıtlara geçebilirdi. Ancak Uğurcan Çakır'ın kritik anda yaptığı müdahale, bu ihtimali ortadan kaldırdı.