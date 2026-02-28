Uğurcan Çakır yılın golüne engel oldu! Hwang Ui-jo'dan inanılmaz şut

Kurtarış, karşılaşmanın kırılma anlarından biri olarak öne çıktı ve maçın en çok konuşulan pozisyonlarından biri haline geldi.

Hwang Ui-jo'nun yaptığı vuruş, kısa sürede maçın en dikkat çeken pozisyonlarından biri haline geldi. Uzak mesafeden gönderilen topun kaleye yönelmesi, hem saha içinde hem de tribünlerde büyük heyecan oluşturdu.

UĞURCAN ÇAKIR SON ANDA TOPA DOKUNDU

Kaleye doğru süzülen topa son anda müdahale eden Uğurcan Çakır, çizgi önünde parmak uçlarıyla yaptığı kritik dokunuşla gole izin vermedi. Millî file bekçisinin müdahalesinin ardından üst direğe çarpan top, oyun alanına geri döndü.

Bu kurtarış, karşılaşmanın kırılma anlarından biri olarak öne çıktı. Uğurcan Çakır, yaptığı refleksle takımını mutlak bir golden kurtarırken, maçın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.