Barcelona Villarreal'i rahat geçti: 3-1 | MAÇ SONUCU

Hızlı Özet Göster Barcelona, Villarreal'i sahasında 3-1 mağlup ederek puanını 64'e yükseltti ve haftayı lider tamamlamayı garantiledi.

Lamine Yamal'ın öne çıkan performansıyla Barcelona ilk yarıda skor üstünlüğünü ele geçirdi.

Villarreal ikinci yarıda bulduğu golle farkı azalttı ancak Barcelona'nın golüyle maç 3-1 sona erdi.

Villarreal 51 puanda kalarak üst sıralardaki yarışta kritik bir puan kaybı yaşadı.

Barcelona gelecek hafta deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşacak, Villarreal ise sahasında Elche'yi ağırlayacak.

Karşılaşmaya kontrollü başlayan Barcelona, oyunun ilerleyen bölümünde üstünlüğünü skor tabelasına da yansıttı. Ev sahibi ekip, özellikle hücum hattındaki üretken görüntüsüyle dikkat çekerken, Villarreal ise zaman zaman oyuna ortak olmaya çalışsa da güçlü rakibi karşısında istediği sonucu alamadı.

BARCELONA İLK YARIDA KONTROLÜ ELE ALDI Mücadelenin ilk bölümünde oyunun temposunu belirleyen taraf Barcelona oldu. Ev sahibi ekip, kurduğu baskının karşılığını ilk yarıda bulduğu gollerle aldı ve rakibi karşısında önemli bir avantaj yakaladı. Lamine Yamal'ın öne çıkan performansı, Barcelona'nın hücumdaki etkisini artıran en önemli detaylardan biri oldu. İlk yarıda skor üstünlüğünü eline geçiren Katalan temsilcisi, soyunma odasına moralli girerken, Villarreal ise ikinci yarıda maça yeniden denge getirmek için sahaya çıktı.