Barcelona Villarreal'i rahat geçti: 3-1 | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga’nın 26. haftasında Barcelona, sahasında Villarreal’i konuk etti. Spotify Camp Nou’da oynanan mücadelede ev sahibi ekip rakibini 3-1 mağlup ederek haftayı zirvede kapatmayı garantiledi. Taraftarı önünde etkili bir performans ortaya koyan Katalan ekibi, aldığı bu sonuçla puanını 64’e yükseltti.
- Barcelona, Villarreal'i sahasında 3-1 mağlup ederek puanını 64'e yükseltti ve haftayı lider tamamlamayı garantiledi.
- Lamine Yamal'ın öne çıkan performansıyla Barcelona ilk yarıda skor üstünlüğünü ele geçirdi.
- Villarreal ikinci yarıda bulduğu golle farkı azalttı ancak Barcelona'nın golüyle maç 3-1 sona erdi.
- Villarreal 51 puanda kalarak üst sıralardaki yarışta kritik bir puan kaybı yaşadı.
- Barcelona gelecek hafta deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşacak, Villarreal ise sahasında Elche'yi ağırlayacak.
Karşılaşmaya kontrollü başlayan Barcelona, oyunun ilerleyen bölümünde üstünlüğünü skor tabelasına da yansıttı. Ev sahibi ekip, özellikle hücum hattındaki üretken görüntüsüyle dikkat çekerken, Villarreal ise zaman zaman oyuna ortak olmaya çalışsa da güçlü rakibi karşısında istediği sonucu alamadı.
BARCELONA İLK YARIDA KONTROLÜ ELE ALDI
Mücadelenin ilk bölümünde oyunun temposunu belirleyen taraf Barcelona oldu. Ev sahibi ekip, kurduğu baskının karşılığını ilk yarıda bulduğu gollerle aldı ve rakibi karşısında önemli bir avantaj yakaladı. Lamine Yamal'ın öne çıkan performansı, Barcelona'nın hücumdaki etkisini artıran en önemli detaylardan biri oldu.
İlk yarıda skor üstünlüğünü eline geçiren Katalan temsilcisi, soyunma odasına moralli girerken, Villarreal ise ikinci yarıda maça yeniden denge getirmek için sahaya çıktı.
VILLARREAL FARKI AZALTDI AMA BARCELONA CEVAP VERDİ
İkinci yarıda Villarreal, bulduğu golle farkı azaltarak mücadeleye tutunmaya çalıştı. Konuk ekip, bu golün ardından oyunda denge kurmak istese de Barcelona baskısını sürdürdü.
Ev sahibi takım, kalan bölümde oyunun kontrolünü yeniden eline aldı ve bulduğu golle rahatladı. Robert Lewandowski'nin son anlardaki katkısı da Barcelona adına galibiyeti perçinleyen anlardan biri oldu. Böylece Katalan ekibi, sahadan 3-1'lik skorla ayrılarak hanesine kritik bir 3 puan yazdırdı.
BARCELONA HAFTAYI LİDER KAPATMAYI GARANTİLEDİ
Bu galibiyetin ardından Barcelona puanını 64'e çıkardı ve haftayı lider tamamlamayı garantiledi. Şampiyonluk yarışında önemli bir virajı kayıpsız dönen Katalan ekibi, iç sahadaki güçlü görüntüsünü bir kez daha ortaya koydu.
Haftaya 3. sırada giren Villarreal ise 51 puanda kaldı. Deplasmanda güçlü rakibi karşısında istediği sonucu alamayan konuk ekip, üst sıralardaki yarışta kritik bir puan kaybı yaşadı.
BILBAO DEPLASMANINA GİDECEK
La Liga'nın 27. haftasında Barcelona, deplasmanda Athletic Bilbao ile San Mames'te karşı karşıya gelecek. Villarreal ise sahasında Elche'yi ağırlayacak.