Son anda gelen beraberlik! Leverkusen - Mainz 05: 1-1 | MAÇ SONUCU

Hızlı Özet Göster Bayer Leverkusen ile Mainz 05 arasında oynanan Bundesliga maçı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Mainz 05, 67. dakikada Sheraldo Becker'in golüyle öne geçti.

Leverkusen, 88. dakikada Jarell Quansah'ın golüyle beraberliği yakaladı.

Leverkusen puanını 40'a yükseltirken, Mainz 05 23 puana ulaştı.

Leverkusen gelecek hafta deplasmanda Hamburger SV ile, Mainz 05 ise sahasında VfB Stuttgart ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın ilk bölümlerinde iki takım da kontrollü bir oyun ortaya koyarken, maçın kaderini belirleyen goller ikinci yarıda geldi. Ev sahibi ekip taraftarı önünde galibiyet hedeflerken, Mainz ise deplasmanda sürpriz sonuç için sahaya çıktı.

MAÇTA İLK GOL MAINZ'DAN GELDİ Karşılaşmada konuk ekip Mainz 05, 67. dakikada öne geçti. Takımının golünü kaydeden Sheraldo Becker, attığı golle deplasman ekibine kritik avantajı getirdi. Bu golün ardından Mainz, zorlu deplasmanda skoru korumak için oyunda dengeyi sağlamaya çalıştı. Leverkusen ise geriye düştükten sonra baskısını artırdı. Ev sahibi ekip, kalan dakikalarda beraberlik golü için rakip yarı alanda daha fazla görünmeye başladı.