Son anda gelen beraberlik! Leverkusen - Mainz 05: 1-1 | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga’nın 24. haftasında Leverkusen, sahasında Mainz 05’i konuk etti. BayArena’da oynanan karşılaşmada iki ekip sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Mücadelede uzun süre üstünlük kurmak isteyen ev sahibi ekip, son dakikalarda bulduğu golle mağlubiyetten kurtuldu.
Hızlı Özet Göster
- Bayer Leverkusen ile Mainz 05 arasında oynanan Bundesliga maçı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
- Mainz 05, 67. dakikada Sheraldo Becker'in golüyle öne geçti.
- Leverkusen, 88. dakikada Jarell Quansah'ın golüyle beraberliği yakaladı.
- Leverkusen puanını 40'a yükseltirken, Mainz 05 23 puana ulaştı.
- Leverkusen gelecek hafta deplasmanda Hamburger SV ile, Mainz 05 ise sahasında VfB Stuttgart ile karşılaşacak.
Karşılaşmanın ilk bölümlerinde iki takım da kontrollü bir oyun ortaya koyarken, maçın kaderini belirleyen goller ikinci yarıda geldi. Ev sahibi ekip taraftarı önünde galibiyet hedeflerken, Mainz ise deplasmanda sürpriz sonuç için sahaya çıktı.
MAÇTA İLK GOL MAINZ'DAN GELDİ
Karşılaşmada konuk ekip Mainz 05, 67. dakikada öne geçti. Takımının golünü kaydeden Sheraldo Becker, attığı golle deplasman ekibine kritik avantajı getirdi. Bu golün ardından Mainz, zorlu deplasmanda skoru korumak için oyunda dengeyi sağlamaya çalıştı.
Leverkusen ise geriye düştükten sonra baskısını artırdı. Ev sahibi ekip, kalan dakikalarda beraberlik golü için rakip yarı alanda daha fazla görünmeye başladı.
LEVERKUSEN 88. DAKİKADA EŞİTLİĞİ YAKALADI
Maçın son bölümünde baskısını artıran Leverkusen, aradığı golü 88. dakikada buldu. Ev sahibi ekibe beraberliği getiren golü Jarell Quansah kaydetti. Bu golle birlikte BayArena'daki mücadelede skor 1-1'e geldi.
Son dakikalarda gelen bu gol, Leverkusen'in sahasında mağlubiyet yaşamasını engelledi. Mainz ise üstünlüğünü korumaya çok yaklaşsa da son anlarda yediği golle 3 puanı kaçırdı.
PUAN DURUMUNDA SON TABLO
Bu sonucun ardından Leverkusen puanını 40'a yükseltti. Mainz 05 ise hanesine 1 puan daha ekleyerek 23 puana ulaştı. Karşılaşma sonunda iki takım da haftayı birer puanla kapattı.
Bundesliga'da gelecek hafta Leverkusen deplasmanda Hamburger SV ile karşı karşıya gelecek. Mainz 05 ise sahasında VfB Stuttgart'ı ağırlayacak.