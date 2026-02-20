Kartal finalde! Beşiktaş Gain Anadolu Efes’i 91-82 mağlup etti

BEŞİKTAŞ GAİN ADINI FİNALE YAZDIRDI

Mücadeleye hızlı başlayan Beşiktaş Gain, ilk periyodu 23-20 önde kapattı. İkinci çeyrekte tempoyu artıran siyah-beyazlılar, devre arasına 53-39'luk skor avantajıyla girdi. Üçüncü periyotta Anadolu Efes farkı eriterek oyuna ortak oldu ve son çeyreğe 71-69'luk skorla girildi. Final periyodunda kontrolü elinde tutan Beşiktaş, parkeden 91-82 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Beşiktaş Gain'de Sertaç Şanlı 18 sayıyla öne çıkarken, Mathews 12, Dotson 11, Kamagate ve Morgan 10'ar sayıyla katkı verdi. Anadolu Efes'te ise PJ Dozier 24, Loyd 13 ve Ercan Osmani 14 sayıyla mücadele etti.

Siyah-beyazlı ekibin finaldeki rakibi, Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom arasında oynanacak yarı final maçının ardından belli olacak.

Ziraat Bankası Türkiye Kupası finali, 22 Şubat Pazar günü saat 20.00'de oynanacak ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.