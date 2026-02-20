Kartal finalde! Beşiktaş Gain Anadolu Efes’i 91-82 mağlup etti
Beşiktaş Gain, Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası yarı finalinde Anadolu Efes’i 91-82 mağlup ederek finale yükseldi. Siyah-beyazlı ekip, ilk yarıda yakaladığı 53-39’luk üstünlüğün avantajını koruyarak Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki mücadeleden galip ayrıldı.
Beşiktaş Gain, Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası yarı finalinde Anadolu Efes'i 91-82 mağlup ederek finale yükseldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve A Spor'dan naklen, şifresiz yayınlanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, özellikle ilk yarıdaki etkili performansıyla galibiyete ulaştı.
BEŞİKTAŞ GAİN ADINI FİNALE YAZDIRDI
Mücadeleye hızlı başlayan Beşiktaş Gain, ilk periyodu 23-20 önde kapattı. İkinci çeyrekte tempoyu artıran siyah-beyazlılar, devre arasına 53-39'luk skor avantajıyla girdi. Üçüncü periyotta Anadolu Efes farkı eriterek oyuna ortak oldu ve son çeyreğe 71-69'luk skorla girildi. Final periyodunda kontrolü elinde tutan Beşiktaş, parkeden 91-82 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.
Beşiktaş Gain'de Sertaç Şanlı 18 sayıyla öne çıkarken, Mathews 12, Dotson 11, Kamagate ve Morgan 10'ar sayıyla katkı verdi. Anadolu Efes'te ise PJ Dozier 24, Loyd 13 ve Ercan Osmani 14 sayıyla mücadele etti.
Siyah-beyazlı ekibin finaldeki rakibi, Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom arasında oynanacak yarı final maçının ardından belli olacak.
Ziraat Bankası Türkiye Kupası finali, 22 Şubat Pazar günü saat 20.00'de oynanacak ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.