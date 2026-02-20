Oliver Kahn'dan Leroy Sane itirafı!

Kahn, Leroy Sane'yi en iyi formuna ulaştırma konusunda sürekli sorun yaşadıklarını söyledi. "Leroy ile bu sorunu hep yaşadık." diyen Alman efsane, "Ona dedim ki, "Senin yeteneğin bende olsaydı, Messi olurdum." Bana hep şaşkın şaşkın bakıyordu. Ne diyeceğini bilemiyordu. "Sadece göster." dedim. İşte mesele de bu, böyle bir oyuncuya yaklaşmak. Onun en iyi performansını sergilemesini sağlamak." dedi.





GALATASARAY SONRASI AÇIKLAMA



Kahn, Galatasaray'a transferinin ardından da Sane ile ilgili, "Onun niteliklerini ve yeteneklerini gördüğünüzde, bu çocuk gerçekten en iyi olmak için gereken her şeye sahip. Eğer bunu istemiyorsa, bu onun kararıdır. O zaman kariyeri farklı bir yöne gider. Galatasaray'a gitmiş olsam ve Dünya Kupası yaklaşıyorsa, orada ne olduğumu gösteririm! Ama Sane öyle biri değil. Galatasaray'da yedek kalırsa, Dünya Kupası'nda yer almayacaktır." sözlerini sraf etti.



Bayern Münih ile sözleşmesinin bitmesinin ardından geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Galatasaray'a imza atan 30 yaşındaki Leroy Sane, sarı-kırmızılılarda 29 maçta 6 gol attı ve 7 asist yaptı.