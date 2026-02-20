PODCAST CANLI YAYIN

Süper Lig'de 23. hafta hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federastonu, Süper Lig'de 23. haftada görev yapacak hakemleri açıkladı.

Giriş Tarihi:
Trendyol Süper Lig'de 23. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 23. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

Bugün (20 Şubat Cuma):

20.00 Çaykur Rizespor-Kocaelispor: Mehmet Türkmen

Yarın (21 Şubat Cumartesi):

13.30 ikas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ömer Faruk Turtay

16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

22 Şubat Pazar:

13.30 Zecorner Kayserispor-Hesap.com Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Çağdaş Altay

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Samsunspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Beşiktaş-Göztepe: Ozan Ergün

23 Şubat Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Yasin Kol

