Süper Lig'de 23. hafta hakemleri açıklandı!
Türkiye Futbol Federastonu, Süper Lig'de 23. haftada görev yapacak hakemleri açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de 23. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 23. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
Bugün (20 Şubat Cuma):
20.00 Çaykur Rizespor-Kocaelispor: Mehmet Türkmen
Yarın (21 Şubat Cumartesi):
13.30 ikas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ömer Faruk Turtay
16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
22 Şubat Pazar:
13.30 Zecorner Kayserispor-Hesap.com Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Çağdaş Altay
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Samsunspor: Oğuzhan Çakır
20.00 Beşiktaş-Göztepe: Ozan Ergün
23 Şubat Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Yasin Kol