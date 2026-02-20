PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe Milan Skriniar'ın durumunu açıkladı: Sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi

Fenerbahçe, Nottingham Forest maçında sakatlanan takım kaptanı Milan Skriniar’ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.

Fenerbahçe, Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası Milan Skriniar'ın sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede, Nottingham Forest karşılaşmasında sakatlanan Skriniar'ın MR görüntülemesinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı ifade edildi.

