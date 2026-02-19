Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Milan Skriniar maça devam edemedi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-off Turu ilk maçında Nottingham Forest ile karşılaştı. Sarı lacivertli ekibin Slovak yıldızı Milan Skriniar, yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahbçe, Nottingham Forest ile Kadıköy'de karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 23. dakikasında sakatlık yaşayan Milan Skriniar, kenara değişiklik işareti yaparak çıkmak istedğini belirtti.
SAHA İÇİNDE TEDAVİ YAPILDI
Slovak futbolcu için ilk müdahale saha içinde sağlık ekibi tarafından gerçekleştirildi. Kenara gelen sarı lacivertli ekibin kaptanı, bir süre durumunu kontrol etti ancak devam edemeyeceğine karar verdi.
ÇAĞLAR OYUNA GİRDİ
Deneyimli stoperin yerine 24. dakikada oyuna Çağlar Söyüncü dahil oldu.