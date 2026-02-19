Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Milan Skriniar maça devam edemedi

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahbçe, Nottingham Forest ile Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

Milan Skriniar sakatlık nedeniyle maça devam edemedi (Fotoğraf: AA)

SAHA İÇİNDE TEDAVİ YAPILDI

Slovak futbolcu için ilk müdahale saha içinde sağlık ekibi tarafından gerçekleştirildi. Kenara gelen sarı lacivertli ekibin kaptanı, bir süre durumunu kontrol etti ancak devam edemeyeceğine karar verdi.

ÇAĞLAR OYUNA GİRDİ

Deneyimli stoperin yerine 24. dakikada oyuna Çağlar Söyüncü dahil oldu.